Este oribil ce i s-a întâmplat unei femei în timpul nașterii: „Am simțit cum mă taiau...”

Sursă: Facebook

Un cuplu din California a dat în judecată un spital din Oceanside, susținând că medicii au efectuat o operație de cezariană fără anestezie, lăsând-o pe femeie conștientă și alertă pentru procedura dureroasă.

Delfina Mota, în vârstă de 26 de ani, era însărcinată în 41 de săptămâni, când medicii de la Centrul Medical Tri-City au luat-o în camera de operație pentru o cezariană de urgență, a spus mama a doi copii pentru PEOPLE. Ea afirmă în plângerea legală că în lipsa unui anestezist, doctorii, intrând în panică, au efectuat operația fără medicamente la data de 16 noiembrie 2017.

"Plângeam pentru că m-am speriat, nu știam ce se întâmplă. Stăteam întinsă acolo și [obstetricianul Dr. Sandra Lopez] a spus: "Trebuie să o facem", povestește Mota. "Atunci am simțit că m-au tăiat pe viu. Asistentele mă țineau ... Am simțit că mă tăie și, cu mâinile, mă deschideau. Atunci am leșinat.”

În afară sălii de operație, iubitul lui Mota, Paul Iheanachor, aștepta îngrijorat El spune că a devenit panicat atunci când, așa cum se pretinde în plângerea legală, a auzit doctorii spitalului chemând anestezistul, Dr. David Seif, pe difuzor de mai multe ori.

"Am auzit cele mai oribile țipete pe care vi le-ați putea imagina vreodată", își amintește Iheanachor, 35 de ani, "Țipa groaznic și apoi a urmat o tăcere absolută. Atunci am devenit într-adevăr emoțional și am încercat să intru în cameră. Dar era o asistentă medicală în fața ușii și ea mă împiedica să merg înăuntru. Tot ce am spus a fost: "Știu că nu ați tăiat-o fără anestezie".

Mota și Iheanachor au declarat că Seif a alergat în camera de nașteri după ce Cali Iheanachor s-a născut. Mota a declarat că atunci când și-a recăpătat conștiință, Seif a fost prezent și i-a spus: "Te voi face să te simți mai bine acum".

Cuplul dă acum spitalul în judecată, cerând mai mult de 5 milioane de dolari în daune, conform informațiilor obținute de PEOPLE. Cuplul spune că speră că procesul va forța spitalul să pună în aplicare reguli mai stricte, astfel încât incidente similare să nu apară în viitor.

Sursă: HEALTH