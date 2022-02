Povestea lui Cosmin, tânărul devenit milionar în dolari din poker: "Într-o seară am câştigat 145.000 de dolari. Jucam, zi de zi, câte 14-16 ore"

"Lumea când spui că joci poker crede că joci la aparate, la ruletă. Chestii de noroc", explică Cosmin Joldiş într-un interviu acordat vloggerului Mircea Bravo, în care a povestit cum a început să joace şi cum arată viaţa de jucător profesionist de poker.

"Am început în facultate, jucam cu colegii de cămin poker. Am văzut că aveam prieteni care câştigau şi am început să studiez videouri care explicau cum să joci corect poker. Le-am studiat foarte bine şi am zis: „asta, e, începem să jucăm poker”, spune tânărul.

Pe măsură ce obținea rezultate tot mai bune şi observând că alţi români de 7-8 ani făceau an de an bani din poker, s-a hotărât să devină jucător profesionist, lucru care s-a și întâmplat, anul trecut.

În prezent, tânărul ocupă locul 14 în clasamentul veniturilor jucătorilor de poker din România.

"Eram în anul 3 de Facultate la „Autovehicule rutiere” în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Am câştigat aşa de mulţi bani, încât am zis că orice aş face la facultate nu aş putea câştiga astfel”, spune el.

Părinţii a primit greu vestea dar, cu timpul, s-au obişnuit.

"A fost şi o lună întreagă în care jucam, zi de zi, câte 14-16 ore", explică el.