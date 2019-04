"Sunt într-o situație imposibilă. Eram pe șantierul casei prietenei mele cele mai bune și era să cad. Soțul ei m-a salvat atunci și am mers la etaj să mă întind puțin. Nu m-am putut abține"

O femeie întreabă experta în relații pentru The Sun ce să facă într-o situație care pare imposibilă: „Am făcut amor sălbatic cu soțul prietenei mele cele mai bune și m-am îndrăgostit de el. Iubitul meu are 44 de ani și suntem împreună de 12 ani, chiar dacă el este în continuare căsătorit cu prima lui soție. Prietena mea cea mai bună, pe care am cunoscut-o la facultate, și soțul ei renovează case și le dau spre închiriere iar lui i-au plăcut întodeauna femeile.

De curând ei au cumpărat o proprietate nouă și vor să o dea spre închiriere, iar eu și iubitul meu am decis să o luăm. Prietena mea cea mai bună mi-a dat voie să aleg gresia, faianța și covoarele pe care le vreau pentru casă. În căutarea materialelor am început să îl cunosc pe soțul prietenei mele și el încerca să flirteze cu mine. Într-o zi când eram numai noi doi la șantier, el a adus niște sticle de vin și am început să bem. La un moment dat era să cad, el m-a prins și m-a sărutat. Am mers sus și am făcut sex nebun pe covor.

De atunci am început să facem dragoste tot timpul iar eu am început să am sentimente pentru el. Mă face să mă simt vie.”

Deidre răspunde: „Această situație poate duce doar la o catastrofă absolută când prietena și iubitul tău vor afla, iar asta este inevitabil. El nu își va părăsi niciodată soția deci nu te mulțumi cu o relație sexuală în care cineva te folosește. Riști să îți pierzi și noua casă.

Oprește acum această relație și încearcă să îmbunătățești viața pe care o ai cu iubitul tău, spune-i de ce ai nevoie pentru a te simți vie cu el. Dacă viața ta sexuală cu el nu este așa cum ți-ai dori, discută cu el acest lucru, și vezi dacă este vorba despre o problemă fizilogică sau psihologică.”

Sursă: The Sun