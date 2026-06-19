„Respiră greu”. Speriat că o va pierde, un copil a încercat să-și interneze găina bolnavă în spital. Gestul său a devenit viral

Markos Abaye iubește găinile și era speriat că o va pierde pe cea mai dragă.Foto: TikTok/UmerChane

Crescut într-o zonă rurală din Etiopia, Markos Abaye, un băiat de 12 ani, a prins de mic o dragoste mare pentru animale. Așa că, atunci când găina lui preferată s-a îmbolnăvit la începutul acestei luni și nu și-a revenit după tratamentele încercate acasă, Markos și-a pus pantofii și a făcut ce i s-a părut cel mai firesc: a dus pasărea la spitalul local.

Un videoclip cu băiatul și găina lui, filmat de un asistent medical la Spitalul Primar Denbecha, din regiunea Amhara, a strâns peste 770.000 de vizualizări pe TikTok. Mulți etiopieni au fost impresionați de grija copilului pentru animalul său, scrie BBC.

„Respiră greu”, îi spune Markos asistentului, în timp ce ține găina bolnavă în brațe, vizibil îngrijorat.

Asistentul, Umer Chane, îi răspunde cu blândețe: „Ascultă, există medici care tratează animalele. Trebuie să o duci acolo. Acesta este un spital pentru oameni. Bine, dragule?”.

Băiatul a dus apoi găina la veterinar, unde pasărea a primit tratament.

„El credea că un spital poate trata și oameni, și animale”

Markos ajunsese la spital după ce unchiul său, care este și tutorele lui, i-a sugerat să ceară ajutor specializat pentru găină. În Denbecha există medici veterinari, însă băiatul nu știa de ei.

După ce povestea lui a devenit virală, Markos a declarat pentru BBC: „Găina mea se simte mai bine acum. O să-i dau cele 12 ouă pe care le-am păstrat, ca să le clocească”.

Unchiul său, Kelemework Amogne, a povestit că băiatul fusese atât de afectat de boala găinii, încât nu mai învăța și nu mai mânca. Markos este extrem de atașat de pasăre, spune unchiul lui: „O urmărește cu grijă când merge. Îi studiază chiar și urmele lăsate pe pământ. Când vede gropi în drum, construiește mici podețe ca să nu cadă”.

Markos s-a mutat la unchiul său în august 2023, după izbucnirea conflictului din regiunea Amhara. Armata etiopiană a început atunci lupte cu milițiile locale, cunoscute sub numele de Fano, iar bunicii copilului s-au temut pentru siguranța lui, așa ca l-au trimis să locuiască la unchiul său și i-au dat găina drept cadou de despărțire.

Markos iubește atât de mult găinile încât le hrănește și pe cele ale vecinilor.

Umer, asistentul care a vorbit cu băiatul la spital, a declarat pentru BBC: „Se vedea bunătatea pe chipul lui. Ținea găina strâns în brațe și era îngrijorat pentru ea, chiar dacă alții încercau să râdă de el”.

Impresionat de Markos și de prietena lui cu pene, Umer a filmat momentul și l-a publicat pe TikTok.

Când s-a întors acasă, Markos i-a spus unchiului său că „oamenii au râs de el”, însă familia nu a știut unde dusese găina decât câteva zile mai târziu, când a văzut videoclipul pe rețelele sociale.

„El credea că un spital poate trata și oameni, și animale”, a explicat Kelemework, care spune că a fost surprins de reacția uriașă stârnită de gestul nepotului său. „Părea un vis!”

După ce povestea a atras atenția la nivel național, o companie locală din industria avicolă a anunțat că îi va dona lui Markos 100 de găini și îi va oferi instruire în creșterea păsărilor.