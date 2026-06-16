Afecțiunea dentară misterioasă care afectează milioane de copii. Specialiștii trag un semnal de alarmă

3 minute de citit Publicat la 23:43 16 Iun 2026 Modificat la 23:43 16 Iun 2026

Hipomineralizarea molar-incisivă (MIH) este o tulburare de dezvoltare a smalțului care apare încă din primii ani de viață FOTO: Getty Images

O afecțiune dentară puțin cunoscută, dar extrem de răspândită, afectează milioane de copii din întreaga lume și ridică numeroase semne de întrebare în rândul specialiștilor. Este vorba despre hipomineralizarea molar-incisivă (MIH), o tulburare de dezvoltare a smalțului care apare încă din primii ani de viață și care poate lăsa dinții permanenți slăbiți, sensibili și decolorați.

Deși este aproape la fel de frecventă ca și cariile dentare, afecțiunea rămâne insuficient cunoscută în afara domeniului stomatologic și este adesea confundată cu alte probleme dentare, potrivit The Independent.

Dinți fragili și decolorați încă de la erupție

Primele semne apar atunci când dinții permanenți încep să înlocuiască dentiția de lapte. În locul unor dinți sănătoși și puternici, unii copii dezvoltă molari și incisivi cu pete albicioase, gălbui sau maronii. Smalțul este mai slab decât în mod normal, iar dinții se pot fractura sau deteriora cu ușurință.

În multe cazuri, copiii acuză dureri la periaj și o sensibilitate crescută la alimentele și băuturile reci sau fierbinți, ceea ce îi determină să evite igiena orală și crește riscul apariției cariilor.

Aproape un copil din trei este afectat de MIH în Scandinavia

Potrivit cercetărilor, aproximativ 28% dintre copiii din țările scandinave suferă de această afecțiune. Studiile indică o prevalență ridicată și în alte regiuni ale Europei, în timp ce în Africa și Asia cazurile raportate sunt mai puține.

Experții nu sunt însă siguri dacă diferențele sunt reale sau dacă acestea reflectă variații în diagnosticare și raportare. Factorii genetici și frecvența bolilor din copilăria timpurie ar putea, de asemenea, influența apariția afecțiunii.

Ce este, de fapt, MIH

Smalțul dentar este cel mai dur țesut din corpul uman și are rolul de a proteja dinții împotriva uzurii și a cariilor. În cazul copiilor cu MIH, procesul de formare a smalțului este perturbat într-o etapă foarte timpurie a vieții, de obicei între naștere și vârsta de doi ani, când dinții permanenți se dezvoltă în interiorul maxilarelor.

Consecința este un smalț insuficient mineralizat, mai fragil și mai vulnerabil la deteriorare.

Cel mai frecvent sunt afectați primii molari permanenți, cunoscuți și sub denumirea de „molari de șase ani”, și incisivii.

În ciuda numeroaselor studii, cercetătorii nu au identificat încă o cauză unică a afecțiunii. Printre factorii suspectați se numără:

bolile frecvente sau prelungite în primii ani de viață;

febra și infecțiile repetate;

utilizarea îndelungată a antibioticelor;

complicațiile apărute în timpul sarcinii sau nașterii, inclusiv nașterea prematură;

expunerea la poluare și anumite carențe nutriționale, precum deficitul de vitamina D;

predispoziția genetică.

Specialiștiii consideră că afecțiunea este rezultatul unei combinații de factori și nu al unei singure cauze.

Ce pot face părinții

Medicii subliniază că, potrivit cunoștințelor actuale, MIH nu poate fi prevenită. Apariția sa nu este legată de periajul insuficient, consumul de dulciuri sau alte greșeli făcute de părinți.

Totuși, îngrijirea atentă a dinților rămâne esențială. Periajul regulat cu pastă de dinți care conține fluor poate reduce riscul de carii și poate contribui la protejarea dinților afectați.

La fel de importantă este și colaborarea cu medicul stomatolog. Vizitele regulate permit depistarea timpurie a afecțiunii și aplicarea tratamentelor necesare înainte ca dinții să sufere deteriorări majore.

Cum se tratează afecțiunea

Tratamentul depinde de gravitatea cazului.

Formele ușoare sunt gestionate prin aplicarea de fluor și sigilarea suprafeței dentare pentru a preveni apariția cariilor.

În cazurile moderate, medicii folosesc obturații, iar sensibilitatea crescută a dintelui impune adesea utilizarea anesteziei.

Pentru formele severe, pot fi necesare coroane speciale din oțel inoxidabil care protejează dintele împotriva fracturilor și a durerii. În situațiile extreme, când prognosticul este nefavorabil, medicul poate recomanda extracția dintelui afectat.

În cazul incisivilor, tratamentele estetice sunt adesea amânate până la adolescență, când pot fi utilizate proceduri moderne de albire și infiltrare cu rășini speciale pentru a reduce decolorările.

Un mister care necesită mai multe cercetări

Deși MIH afectează un număr mare de copii, multe întrebări rămân fără răspuns. Cercetătorii încearcă în continuare să identifice mecanismele exacte care duc la apariția afecțiunii și motivele pentru care unii copii sunt afectați, iar alții nu.

Specialiștii consideră că studii mai ample și criterii de diagnostic mai uniforme sunt esențiale pentru înțelegerea fenomenului. Pe termen lung, o mai bună cunoaștere a cauzelor ar putea contribui nu doar la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente, ci și la prevenirea complicațiilor dentare care pot afecta pacienții de-a lungul întregii vieți.