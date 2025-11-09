”Nu trebuie să fim toți vegetarieni, dar să fim moderați”. Cum ar putea o taxă pe carne și lactate să ne ajute sănătatea și clima

2 minute de citit Publicat la 08:00 09 Noi 2025 Modificat la 08:00 09 Noi 2025

Noul studiu merge mai departe, analizând efectele introducerii unor taxe suplimentare pentru alimentele cu impact climatic ridicat. sursa foto: Getty

Producția de alimente generează 11% din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană, iar carnea și lactatele sunt principalele surse. Un studiu publicat în Ecological Economics arată că o taxă aplicată alimentelor cu amprentă mare de carbon ar putea reduce consumul de carne și emisiile agricole – fără costuri suplimentare pentru populație, scrie Euronews.

Nu toate alimentele afectează mediul în aceeași măsură. În Uniunea Europeană, agricultura este responsabilă pentru aproximativ 11% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, iar industriile cărnii și lactatelor sunt printre principalii contribuitori.

Un raport recent al EAT-Lancet Commission arată că, la nivel mondial, 15 milioane de decese ar putea fi evitate în fiecare an dacă oamenii ar adopta o dietă preponderent bazată pe plante. O astfel de schimbare ar reduce și emisiile agricole cu 15%.

„Dieta actuală ne îmbolnăvește și dăunează climei”, spune coautorul studiului, Jörgen Larsson, cercetător la Universitatea de Tehnologie Chalmers. „Dacă vrem să acționăm colectiv, taxele și subvențiile pot fi o soluție eficientă”.

Suedia, studiu de caz

Cercetarea s-a concentrat pe Suedia, unde efectul negativ al consumului alimentar asupra climei este aproximativ dublu față de emisiile directe generate de traficul rutier de pasageri.

Oamenii de știință au analizat impactul unui așa-numit „food tax shift” – un sistem prin care TVA-ul este eliminat pentru alimentele sănătoase (pentru a le face mai accesibile) și se introduc taxe suplimentare pentru produsele care afectează clima.

Au fost vizate patru grupe alimentare:

fructe, legume și leguminoase,

produse integrale,

carne de vită, miel, porc și mezeluri,

băuturi îndulcite cu zahăr.

În Suedia s-a demonstrat deja că modificările de preț influențează comportamentul consumatorilor. În anii ’90, consumul de carne de vită a crescut cu 50% după ce prețul s-a înjumătățit aproape.

Consum redus, impact redus

Potrivit studiului, cea mai mare diferență de preț s-ar înregistra la carnea de vită și de miel – o creștere de aproximativ 25%, echivalentă cu aproape 3 euro pe kilogram.

Cercetătorii estimează că această măsură ar putea reduce consumul de carne în Suedia cu 19%.

De asemenea, ar aduce beneficii atât mediului, cât și sănătății publice: o astfel de reformă ar reduce amprenta climatică a consumului alimentar din Suedia cu echivalentul a 700.000 de tone de CO₂ pe an — adică o scădere de 8% a emisiilor provenite din transportul auto, echivalentă cu dispariția unuia din zece autoturisme de pe șoselele suedeze.

Autorii studiului consideră că acest „food tax shift” ar putea fi o soluție ideală pentru viitor, mai ales că ar fi neutru din punct de vedere al costurilor: unele alimente ar deveni mai scumpe, altele mai ieftine, ceea ce ar crește acceptarea publică.

„Nu toată lumea trebuie să devină vegetariană pentru binele climei”, spune Larsson. „Dar un consum mai moderat poate aduce beneficii uriașe”.