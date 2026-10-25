Astronomii au studiat configurația stelelor și spun că Van Gogh a pictat „Noaptea înstelată” la o altă dată decât se credea

Un studiu astronomic susţine că data la care a fost pictat celebru tablou „Noaptea înstelată” al lui Van Gogh este fdiferită de ce se ştia până acum. Sursa foto: Getty Images

Un studiu astronomic a comparat configurația stelelor din iulie 1889 cu cea din tabloul „Noaptea înstelată” al lui Van Gogh, sugerând o nouă dată, deși, în acea zi, artistul era internat la azilul din Saint-Rémy.

Pe 22 iulie 1889, Vincent van Gogh a privit pe fereastra camerei sale din spitalul de psihiatrie din Saint-Rémy-de-Provence, Franța, și și-a ațintit privirea spre cer. În timp ce zorii se apropiau cu pași repezi și înainte ca lumina să stingă spectacolul ceresc, pictorul a surprins scena pe pânză. Astfel a luat naștere „Noaptea înstelată”, una dintre cele mai recognoscibile și tulburătoare picturi ale sale, creată cu exact un an înainte de sinuciderea sa.

Dispunerea corpurilor cerești a fost studiată pe larg de astronomi în ultimii 50 de ani, însă nu s-a ajuns la un consens. Au fost oare formele create de stele doar rodul imaginației artistului, sau aveau, poate, o semnificație simbolică? O nouă reconstrucție a efemeridelor din acea perioadă confirmă, totuși, că Van Gogh a redat cu fidelitate cerul așa cum arăta în acea dimineață de vară.

Luna în descreștere, Venus și Hiadele, un roi stelar din constelația Taurului, indică toate o dată ulterioară celei presupuse anterior, adică jumătatea lunii iunie. De altfel, la acea dată, Luna ar fi trebuit să pară mai plină decât cea înfățișată pe pânză.

Noua datare, propusă de Școala de Cercetări Spațiale din Yongin, Coreea de Sud, apare într-un articol din publicaţia Scientific Reports, preluat de La Repubblica. Cu toate acestea, noua dată este primită cu scepticism de cei care își amintesc că, în luna iulie, Van Gogh se confrunta cu o reapariție a problemelor sale de sănătate mintală.

La sfârșitul lunii mai, pe când era pacient al clinicii psihiatrice din Saint-Rémy și la câteva luni după o ruptură în relația cu pictorul Paul Gauguin, care l-a determinat să-și taie propria ureche, Vincent i-a scris fratelui său mai mic, Theo, exprimându-și intenția de a înfățișa noaptea fără a folosi culoarea neagră.

În scrisoare, Vincent van Gogh a descris cerul în zori astfel: „În această dimineață, de la fereastra mea, am privit mult timp peisajul înainte de răsăritul soarelui, nu se vedea nimic altceva decât luceafărul de dimineață, care părea foarte mare.”

Luceafărul de dimineață este planeta Venus, cunoscută și sub numele de Lucifer. Orbitând în apropierea Soarelui, aceasta apare întotdeauna în preajma răsăritului sau a apusului. În scrisorile în care pictorul descrie compoziția lucrării „Noapte înstelată”, aflată astăzi la MoMA din New York, celebrul artist menționează și cântecul cicadelor, auzit în ultima vară a vieții sale.

La un an după ce a pictat această operă celebră, pe 29 iulie 1890, Vincent van Gogh și-a pus capăt zilelor în mijlocul unui lan de grâu, unul dintre temele pe care le-a reprezentat cel mai frecvent.