O văduvă a donat o vilă de lux, de peste 1,6 milioane de euro, în memoria soțului. Care a fost singura condiție pusă de femeie

Proprietatea istorică va deveni un bun destinat publicului. Foto: Getty Images

O văduvă a decis să doneze primăriei din Varenna, o localitate turistică de pe malul lacului Como, o vilă evaluată la peste 1,6 milioane de euro. Loredana Spiga Venier vrea astfel să păstreze vie amintirea soțului său, Gianmarco, și să se asigure că locuința în care au trăit împreună va rămâne la dispoziția comunității, potrivit Blic.

Proprietatea istorică nu va ajunge în mâinile unui nou proprietar privat, ci va deveni un bun destinat publicului, relatează presa italiană. Donația este însoțită de o condiție clară: vila trebuie să fie folosită în interesul comunității timp de 90 de ani.

Vila de pe malul lacului Como valorează peste 1,6 milioane de euro

Clădirea se află în centrul localității Varenna, pe malul estic al lacului Como, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia. Vila are două etaje și a fost, timp de mulți ani, căminul soților Loredana și Gianmarco.

La parter se află bucătăria, sala de mese, un living spațios și o verandă cu vedere spre grădină. Etajul cuprinde trei dormitoare și două băi.

Proprietatea are și o terasă panoramică generoasă, precum și o grădină din care pot fi admirate lacul și munții din împrejurimi. Valoarea imobilului este estimată la peste 1,6 milioane de euro.

Donația nu se limitează la clădire și teren. Loredana Spiga Venier a decis să lase primăriei și mobilierul, alături de toate obiectele aflate în vilă.

Condiția impusă de văduvă: vila să fie folosită în interes public timp de 90 de ani

Prin donație, femeia vrea să se asigure că fosta locuință a familiei nu își va pierde legătura cu oamenii din Varenna. Contractul prevede ca proprietatea să fie utilizată în interes public în următorii 90 de ani.

În vilă ar urma să fie organizate evenimente culturale și turistice, iar clădirea ar trebui să devină și un loc de întâlnire pentru localnici și vizitatori. Astfel, o reședință care a fost până acum un spațiu privat va putea fi folosită de întreaga comunitate.

Decizia a fost primită cu entuziasm de autoritățile locale. Primarul Mauro Manzoni a declarat că municipalitatea nu a mai primit până acum o donație imobiliară privată de o asemenea valoare.

Edilul a subliniat că obligația de a păstra destinația publică a proprietății pe termen lung oferă garanția că acest dar va putea fi valorificat și de generațiile viitoare.

O casă plină de amintiri, pe care soții au ales să o lase comunității

Pentru Loredana Spiga Venier, vila înseamnă mult mai mult decât o proprietate evaluată la milioane de euro. Soțul său, Gianmarco, era profund atașat de Varenna și iubea această localitate. Pentru că cei doi nu au avut copii, femeia a hotărât ca locuința lor să rămână la dispoziția comunității.

Casa păstrează amintirile unei vieți întregi, iar prin ea au trecut de-a lungul anilor rude, prieteni și cunoscuți ai familiei.

„Toți oamenii, rudele, prietenii și cunoscuții care au făcut parte din viața noastră au trecut prin casa de pe Via del Prato. Era cu adevărat un loc special”, a povestit femeia pentru publicația Corriere di Lecco.

Printre amintirile sale cele mai dragi se numără momentele petrecute pe terasa de unde ea și soțul său priveau acoperișurile localității.

„De pe terasă, ani la rând, am admirat întregul sat, cu luminile și culorile sale, lacul și munții”, și-a amintit văduva.

Prin gestul său, Loredana Spiga Venier transformă fosta locuință a familiei într-un spațiu destinat comunității pentru cel puțin 90 de ani. În același timp, donația devine o modalitate de a păstra vie amintirea soțului său, într-un loc de care acesta a fost profund legat.