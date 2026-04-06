Cercetătorii ruşi dezvoltă compuşi pe bază de extract de molid, consideraţi eficienţi împotriva coagulării sangvine

Oamenii de ştiinţă din Rusia au dezvoltat noi compuşi pe bază de extract de molid, despre care afirmă, potrivit testelor de laborator, că sunt eficienţi în încetinirea coagulării sângelui, potrivit unui studiu publicat recent, informează Xinhua, conform Agerpres.

Potrivit acestui studiu, publicat în revista ştiinţifică cu acces liber Polysaccharides, cercetătorii ruşi au obţinut acei compuşi chimici după ce au modificat structura unei substanţe naturale polizaharidice extrase din molid, un proces care implică adăugarea de sulfaţi care pot face compuşii să se dizolve mai bine în apă.

Polizaharidele vegetale naturale sunt cunoscute pentru siguranţa şi biocompatibilitatea lor cu organismul uman.

În acest studiu, cercetători de la Centrul Ştiinţific din Krasnoiarsk, în parteneriat cu Universitatea Federală Siberiabnă şi cu Ministerul rus al Sănătăţii, au descoperit în cadrul unor teste de laborator că aceşti compuşi modificaţi pot încetini coagularea sângelui, un aspect important în prevenirea bolilor precum tromboza.

În plus, autorii studiului publicat online afirmă că acei compuşi au demonstrat proprietăţi antioxidante puternice, neutralizând până la 96% dintre radicalii liberi - molecule dăunătoare care pot afecta celulele şi pot accelera îmbătrânirea şi dezvoltarea bolilor.

Cercetătorii consideră că noile descoperiri ar putea să ducă la dezvoltarea unor medicamente noi, mai eficiente, cu mai puţine efecte secundare şi care pot fi administrate în doze mai mici. Ei cred, de asemenea, că noii compuşi ar putea fi utilizaţi pentru a dezvolta sisteme de administrare a medicamentelor şi pelicule biomedicale care împiedică formarea cheagurilor sangvine.