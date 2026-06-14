China a aprobat vânzarea cipurilor pentru creier, înaintea companiei lui Elon Musk. Dispozitivul intră în producția de masă

Tehnologie pentru implant cerebral, prezentată la Beijing în martie 2026. Foto: Getty Images

China devine prima țară care aprobă comercializarea unui implant cerebral destinat conectării directe a creierului la computer. Dispozitivul NEO, dezvoltat pentru pacienții cu paralizie și alte afecțiuni neurologice, a trecut studiile clinice și urmează să intre în producția de masă, înaintea tehnologiei similare dezvoltate de Neuralink, compania lui Elon Musk, potrivit New York Post.

Dispozitivul, denumit NEO, are dimensiunea unei monede și este primul implant cerebral care a trecut cu succes studiile clinice necesare pentru comercializare. În prima etapă, tehnologia este destinată persoanelor cu leziuni ale măduvei spinării și diferite forme de paralizie, urmând să fie produsă la scară largă pentru sistemul medical chinez.

Implantul a fost dezvoltat de cercetători din Beijing și de compania Neuracle Technology din Shanghai. Spre deosebire de alte proiecte similare, NEO nu pătrunde în țesutul cerebral. Dispozitivul este plasat între craniu și membrana protectoare a creierului, unde opt senzori captează semnalele neuronale și le transformă în comenzi digitale.

Protejarea datelor, o provocare majoră

Până în prezent, 36 de pacienți au participat la testele clinice, iar rezultatele au fost considerate încurajatoare.

Tehnologia face parte dintr-un domeniu aflat în plină dezvoltare, care urmărește conectarea directă a creierului uman la computere. Susținătorii acestor sisteme afirmă că ele ar putea ajuta milioane de persoane afectate de paralizie, tulburări de vorbire, boala Parkinson, epilepsie, accidente vasculare cerebrale sau depresie severă.

În același timp, specialiștii avertizează că apar și întrebări importante privind securitatea și confidențialitatea datelor. Informațiile generate de activitatea cerebrală sunt printre cele mai sensibile date personale, iar protejarea lor va deveni o provocare majoră pe măsură ce aceste tehnologii se răspândesc.

Experții în securitate cibernetică atrag atenția că, teoretic, dispozitivele conectate la sisteme informatice ar putea deveni ținte pentru atacuri informatice. Deși astfel de scenarii sunt deocamdată ipotetice, ele sunt luate în calcul încă din faza de dezvoltare a tehnologiei.

Neuralink continuă testele

Între timp, Neuralink, compania fondată de Elon Musk, continuă testele clinice ale propriului implant cerebral. Dispozitivul său, N1, este evaluat pe un număr redus de pacienți și nu a primit încă aprobarea pentru utilizare generală.

Specialiștii consideră că succesul Chinei se datorează, în parte, faptului că implantul NEO este mai puțin invaziv decât soluțiile concurente, reducând astfel unele dintre riscurile asociate intervențiilor directe asupra creierului.

Deși utilizarea pe scară largă a acestor tehnologii este încă la început, dezvoltarea rapidă a interfețelor creier-computer sugerează că acestea ar putea juca un rol tot mai important în medicina următorilor ani.