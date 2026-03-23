China aprobă la vânzare primele cipuri pentru implant în creierul uman și vrea să domine acest sector tehnologic

2 minute de citit Publicat la 23:45 23 Mar 2026 Modificat la 23:49 23 Mar 2026

Tehnologie pentru implant cerebral, prezentată la Beijing în martie 2026. China își propune să domine global sectorul tehnologic al interfețelor creier-computer. Foto: Getty Images

China se grăbește să comercializeze cipurile cerebrale, în vreme ce SUA și Europa fac pași prudenți în domeniu și tratează cu precauție studiile clinice, scrie presa internațională.

China este prima țară care a aprobat un cip cerebral disponibil comercial pentru a trata o dizabilitate.

NEO, implantul dezvoltat de Neuracle Medical Technology, transpune gândurile unei persoane cu paralizie în mișcările unei mâini robotice.

După 18 luni de teste care menite să stabilească siguranța acestei proceduri, Administrația Națională a Produselor Medicale din China a autorizat implantul pentru persoanele cu vârste cuprinse între 19 și 60 de ani și care suferă de paralizie în urma unor leziuni la nivelul gâtului sau măduvei spinării și care nu-și pot mișca, altfel, membrele.

Interfața BCI numită NEO acționează cu electrozi aplicați direct asupra creierului uman

Implantul din craniu are aproximativ dimensiunea unei monede.

Opt electrozi ies din cip și sunt plasați pe creier, în zona responsabilă de mișcarea corpului. Când utilizatorul își imaginează că își mișcă mâna, cipul trimite un semnal către un computer, care apoi îl traduce în acțiuni efectuate de o proteză.

NEO permite gândurilor convertite în semnale pentru cip să activeze o mână mecanică aptă să îndeplinească sarcini de bază: ridicarea obiectelor, manipularea ustensilelor sau mutarea articolelor de igienă.

Revista Nature scrie că 32 de persoane au testat deja dispozitivul fără a raporta efecte secundare adverse.

În Occident, mai multe companii dezvoltă implanturi cerebrale și interfețe creier-computer (BCI), însă niciuna nu a primit încă autorizația de a-și comercializa cipurile pentru tratamente.

Chiar și proiecte avansate, cum ar fi Neuralink, s-au confruntat cu efecte secundare care au blocat momentan orice aprobare.

China are un plan de a domina industria implanturilor cerebrale

Aprobarea procedurii de implant cerebral în China vine la doar câteva luni după ce autoritățile acestei țări au publicat un document politic ce prezintă strategia țării de a crea o industrie a interfețelor creier-computer competitivă la nivel global în termen de cinci ani.

Planul are 17 pași vizând cercetarea, dezvoltarea și aplicarea acestor tehnologii.

"Guvernul chinez a susținut întotdeauna tehnologiile disruptive (care aduc schimbări fundamentale, n.r.)

Cred că, din punctul de vedere al guvernului, această politică înseamnă că tehnologia BCI a trecut deja de la nivelul conceptului la nivelul produsului", a declarat Phoenix Peng, cofondator NeuroXess și Gestala, ambele companii în domeniul BCI.

Odată cu aprobarea la vânzare a cipurilor pentru BCI, industria intră într-o nouă fază

Documentul de politici promovează producția în masă de dispozitive "neinvazive, neimplantabile", în diverse forme, montate pe frunte, cap și urechi, precum aparatele auditive, vizierele și ochelarii.

De asemenea, se propune testarea acestor tehnologii în sectoare cu risc ridicat, cum ar fi manipularea materialelor periculoase, energia nucleară, mineritul și generarea de electricitate.

Deocamdată, dezvoltarea implanturilor cerebrale se concentrează pe un obiectiv clar: redarea autonomiei persoanelor cu dizabilități, iar odată cu aprobarea comercială a procedurii NEO, industria intră într-o nouă fază, notează publicația Wired.