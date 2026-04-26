China lansează o insulă plutitoare de 78.000 de tone care poate face cercetări până la 10.000 de metri adâncime în ocean

China a lansat la Shanghai ceea ce descrie drept prima platformă plutitoare ultra-mare de cercetare de mare adâncime din lume, construită pentru a sprijini activități care merg de la studierea ecosistemelor marine până la testarea echipamentelor offshore avansate. Platforma este concepută pentru explorarea la întreaga adâncime a oceanelor, până la aproximativ 10.000 de metri, scrie Eco News.

Cu doar câteva zile înainte, o investigație Reuters a detaliat ani întregi de cartografiere a fundului mării de către China în oceanele Pacific, Indian și Arctic, o activitate despre care experții navali spun că ar putea ajuta și la pregătirea unor conflicte submarine. Această suprapunere între știință și strategie contează pentru mediu, deoarece încrederea și transparența sunt liantul care ține laolaltă cercetarea oceanică internațională.

O insulă plutitoare proiectată pentru adâncimi de aproape 10.000 de metri

Proictul este dezvoltat de Universitatea Jiao Tong din Shanghai și folosește un design semi-submersibil cu două corpuri, o configurație cunoscută pentru stabilitatea sa în ape agitate. Mai simplu spus, platforma este gândită să funcționeze ca un laborator de lungă durată, capabil să se deplaseze spre mări îndepărtate și apoi să rămână stabil pentru cercetări extinse.

Potrivit informațiilor publicate, platforma ar avea 78.000 de tone metrice, și spațiu de locuit pentru până la 238 de persoane, timp de aproape patru luni fără reaprovizionare. Presa chineză afirmă că proiectul general ar urma să fie finalizat în jurul anului 2030.

Un detaliu a atras atenția mult dincolo de domeniul oceanografiei. Un articol al South China Morning Post a citat o lucrare științifică evaluată inter pares despre proiect, în care erau discutate măsuri de protecție împotriva exploziilor nucleare pentru compartimentele critice, precum și panouri tip „sandwich” din metamateriale, menite să absoarbă undele de șoc.

Ce poate face cercetarea de mare adâncime pentru climă și zonele de coastă

Miza este uriașă, deoarece oceanul duce o mare parte din povara schimbărilor climatice. IPCC arată că acesta a absorbit peste 90% din excesul de căldură din sistemul climatic și între 20% și 30% din emisiile de dioxid de carbon produse de activitatea umană începând din anii 1980.

Relatările din presa chineză despre platformă spun că printre beneficiile așteptate se numără îmbunătățirea prognozării taifunurilor, precum și consolidarea capacității de prevenire și reducere a dezastrelor.

Este genul de promisiune care devine foarte concretă atunci când traiectoria unei furtuni se schimbă peste noapte și telefonul începe să vibreze cu alerte, sau când curentul se întrerupe în mijlocul unei veri sufocante.

Există și un gol fundamental în cunoașterea științifică pe care o astfel de platformă l-ar putea reduce. NOAA notează că oceanul acoperă aproximativ 70% din suprafața Pământului, însă o mare parte a fundului oceanic nu este încă mapată în detaliu prin metode moderne, iar adâncurile marine reprezintă o proporție uriașă din spațiul locuibil al planetei.

Cartografierea fundului mării nu este doar despre minerale sau pești

Reuters a urmărit activitatea a 42 de nave de cercetare pe o perioadă de peste cinci ani și a raportat tipare de sondare compatibile cu o cartografiere sistematică a fundului mării în zone importante din punct de vedere strategic. Ancheta a evidențiat misiuni repetate ale navei Dong Fang Hong 3 în apropierea Taiwanului și a teritoriului american Guam în anii 2024 și 2025.

Într-o mărturie în fața Congresului, citată de Reuters, contraamiralul Mike Brookes, din cadrul Biroului american de Informații Navale, a spus că extinderea activităților de sondare furnizează date care „permit navigația submarinelor, camuflarea acestora și amplasarea senzorilor sau armelor pe fundul mării”.

Beijingul afirmă că expedițiile sale oceanice servesc obiective civile, inclusiv explorarea mineralelor, pescuitul și cercetarea climatică, iar Reuters a notat că o parte dintre activitățile de sondare acoperă într-adevăr zone de pescuit și contracte de prospectare minerală. Totuși, aceeași investigație a descris preocupări legate de „fuziunea civil-militară” și de valoarea cu dublă utilizare a datelor hidrografice și a celor obținute prin senzori.

Testele pentru mineritul de mare adâncime ar putea depăși ritmul garanțiilor de mediu

Presa chineză afirmă că platforma plutitoare este destinată să funcționeze ca teren de testare în larg pentru sisteme de minerit de mare adâncime, echipamente marine critice și instalații offshore de petrol și gaze. Testarea contează, deoarece este adesea puntea dintre prototipurile de laborator și operațiunile la scară comercială.

La nivel global, regulile încearcă încă să țină pasul. Proiectul de reglementări privind exploatarea, elaborat de Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor, rămâne în negociere, iar materialele publice ale instituției indică faptul că exploatarea comercială nu a fost încă aprobată, cât timp reglementările sunt în curs de dezvoltare.

Între timp, știința mediului este plină de avertismente și incertitudini. O analiză publicată în 2025 în Frontiers in Marine Science a sintetizat preocupări precum distrugerea directă a habitatelor, norii de sedimente și zgomotul subacvatic.