Descoperire uluitoare în Italia. Zeci de artefacte din Epoca Bronzului, găsite în satul subacvatic din Lacul Mezzano

Un disc de bronz perforat, ornamentat cu un simbol solar, este considerat cel mai important artefact antic descoperit în apele renumitului lac din Italia. Sursa foto: captură video YouTube/SABAP provincia Viterbo ed Etruria Meridionale

Descoperire uluitoare în Italia. Arheologii au găsit zeci de artefacte din Epoca Bronzului remarcabil de bine conservate în satul scufundat din Lacul Mezzano, un mic lac vulcanic aflat în centrul Italiei, a relatat publicaţia Greek Reporter. Aproape 30 de obiecte din bronz au fost identificate de echipa de specialişti în stratul superior de argilă care le-a protejat de oxidare. O descoperire unică este reprezentată de un disc de bronz perforat, ornamentat cu un simbol solar. În plus, specialiştii au observat sub apele renumitului lac şi peste 600 de stâlpi de lemn care conturează structura unui sat antic. Totul s-a întâmplat după finalizarea primei etape a săpăturilor subacvatice, marcând reluarea cercetărilor la sit după o lungă pauză.

Peste 600 de stâlpi de lemn, cartografiați sub apa Lacului Mezzano

Acest nou proiect din apele Lacului Mezzano a scos la iveală rămășițele unei așezări pe piloni, datate între anii 1700 și 1150 î.Hr. Conform sursei citate, cercetătorii au cartografiat peste 600 de stâlpi de lemn care ies din stratul de argilă de pe fundul lacului, acoperind aproximativ o treime din suprafața cunoscută a așezării. Stâlpii, descoperiți la adâncimi cuprinse între 2,5 și 10 metri, arată modul în care comunitatea s-a adaptat la variațiile nivelului apei pe parcursul a aproape șase secole. Multe artefacte par să fi căzut de pe platforme de lemn – unele arse – dezvăluind urme ale vieții cotidiene din Epoca Bronzului.

Lucrările la care a participat o echipă formată din arheologi, restauratori și tehnicieni specializați, cu sprijinul esențial al Unității de Carabinieri Subacvatici din Roma, au ca scop final documentarea, conservarea și valorificarea unuia dintre cele mai importante situri protoistorice din Italia centrală, au scris jurnaliştii publicaţiei La Brújula Verde.

Metodologia aplicată a combinat tehnologia de ultimă generație cu o muncă manuală minuțioasă într-un mediu ostil, caracterizat prin vizibilitate redusă și temperaturi scăzute, unde îndepărtarea sedimentelor a necesitat utilizarea constantă a unor furtunuri de aspirație pentru extragerea argilei grele care acoperea situl.

Rezultatul cel mai semnificativ al acestei campanii a fost cartografierea a peste șase sute de stâlpi de lemn care ies din stratul de argilă – un inventar ce acoperă aproximativ o treime din suprafața totală cunoscută a așezării. Studiul acestei "păduri" de stâlpi, care conturează structura satului antic, este considerat esențial nu doar pentru înțelegerea organizării arhitecturale a zonei locuite, ci și pentru reconstruirea mai precisă a vieții cotidiene a unei comunități din Epoca Bronzului.

Situl, ascuns sub apele liniștite ale lacului vulcanic din regiunea Tuscia, oferă o nouă perspectivă asupra vieții preistorice și este unul dintre cele mai bine conservate situri arheologice subacvatice din Italia.

Dovezi ale unei așezări continue: 25 de obiecte din bronz

Jurnaliştii de la Greek Reporter au mai scris că arheologii nu au identificat o diviziune clară a zonelor rezidențiale. În schimb, atât stâlpii de lemn, cât și artefactele se extind pe cel puțin un sfert din suprafața Lacului Mezzano, formând un tipar orizontal sau "concentric" al stratigrafiei, ceea ce sugerează o locuire continuă, nu grupuri separate de locuințe.

Printre cele mai impresionante descoperiri se numără peste 25 de obiecte din bronz, excepțional de bine conservate în stratul superior de argilă, care a împiedicat oxidarea. Acestea includ topoare cu manșon, vârfuri de suliță, fibule, inele, un ac și o seceră – toate păstrându-și strălucirea metalică. Un disc de bronz perforat, decorat cu un simbol solar, se remarcă drept o descoperire unică.

Fragmente de lingouri de bronz au fost, de asemenea, găsite, sugerând prezența unei activități metalurgice. Unele artefacte prezintă urme de incendiu, probabil provenite din structuri de lemn arse care s-au prăbușit în lac.

Protejarea sitului și pașii următori ai cercetătorilor

În zonele unde metalele au fost descoperite deasupra stratului arheologic principal, arheologii au folosit detectoare de metale, cu ajutorul scafandrilor Carabinieri, pentru a localiza artefactele și a preveni jafurile din zonele accesibile. Restauratorii au intervenit rapid pentru a stabiliza obiectele și a le conserva starea.

Următoarele faze de excavare vor continua cartografierea stâlpilor de lemn și analiza modului în care materialele ceramice și metalice se corelează cu diferitele niveluri de adâncime ale așezării.

Săpăturile stratigrafice vor ajuta, de asemenea, la determinarea modului în care s-au format straturile. Deși, multe rămân încă sigilate sub argila densă, eroziunea din apropierea râului Olpeta continuă să expună depozite mai vechi de-a lungul țărmului.