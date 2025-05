NASA a surprins o imagine stranie a Soarelui eclipsat, cu o lună în plus deasupra. Cum se explică fenomenul nemaivăzut

Luna plutește deasupra unui gol umbrit, învăluit în lumina soarelui, într-o nouă fotografie uimitoare realizată de misiunea PUNCH. Sursa foto: NASA

Luna plutește deasupra unui gol umbrit, învăluit în lumina soarelui, într-o nouă fotografie uimitoare realizată de misiunea PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) a NASA pe 27 aprilie, potrivit Live Science.

PUNCH este o colecție de patru sateliți mici care orbitează în jurul Pământului cu instrumentele îndreptate spre soare. Lansat la 11 martie, scopul său este de a studia vântul solar - fluxul de particule încărcate care emană de la soare și care este cauza vremii spațiale. În acest scop, va realiza fotografii ale Soarelui și ale spațiului dintre acesta și Pământ.

Pentru a se pregăti pentru faza de operațiuni științifice, PUNCH trebuie să treacă prin punerea în funcțiune - o fază de testare și aliniere a instrumentelor. Imaginea de mai sus a fost realizată ca parte a procesului de punere în funcțiune.

Ce este un „occulter”

Umbra întunecată, circulară, provine de la „occulter”. Occulter-ul este necesar pentru a împiedica lumina soarelui să copleșească imaginile, la fel cum luna blochează lumina soarelui în timpul unei eclipse solare, dezvăluind firidele și filamentele delicate care se întind de la suprafața soarelui în corona, atmosfera exterioară a soarelui.

Strălucirea aurie din jurul soarelui este lumina reflectată de ocultă, iar zonele întunecate din partea de sus a imaginii sunt în afara câmpului vizual al instrumentului. Luna este iluminată de lumina reflectată de Pământ. Imaginile colectate în timpul operațiunilor științifice ale misiunii vor fi supuse unei prelucrări suplimentare pentru a elimina lumina vagabondă și unele distorsiuni mici lăsate de contaminare, pentru a dezvălui imagini detaliate ale coroanei solare.

Fotografiile coroanei solare îi pot ajuta pe oamenii de știință să studieze vântul solar - cele peste 300.000 de tone (272.000 de tone metrice) de materie pe care soarele le aruncă în spațiu în fiecare secundă cu o viteză de 1,6 milioane km/h (un milion de mile pe oră), scăldând întregul sistem solar într-un amestec energic de particule încărcate.

Vântul solar provoacă furtunile geomagnetice

Vântul solar este responsabil pentru furtunile geomagnetice care, pe Pământ, pot provoca pene de curent și pene de curent radio și pot perturba sau deteriora sateliții. Înțelegerea vântului solar ne ajută să ne pregătim pentru furtunile geomagnetice, astfel încât viața pe Pământ să poată continua fără întreruperi.

Fotografiile pe care PUNCH le va face nu vor arăta direct câmpul magnetic volatil al soarelui. În schimb, vor arăta buclele și exploziile masive de plasmă incandescentă care sunt modelate de acesta. Modelele din serpentinele și filamentele emanate de soare îi ajută pe cercetători să cartografieze regiunile care sunt legate de vremea spațială extremă care provoacă furtuni geomagnetice pe Pământ.

Atunci când sunt combinate cu datele colectate în coroana solară de sonda Parker Solar Probe (PSP), activitățile științifice ale PUNCH vor permite o înțelegere mult mai profundă a proceselor care determină vântul solar. Aceste cunoștințe, la rândul lor, pot contribui la protejarea planetei de furtunile geomagnetice.

Corona solară va fi măsurată cu precizie

„PSP și PUNCH lucrează amândouă pentru a uni două ramuri separate ale heliofizicii într-un tot unitar”, a declarat cercetătorul principal al PUNCH, Craig DeForest, pentru Live Science.

„PSP duce tehnicile fizicii spațiale (eșantionarea in situ) în interior pentru a atinge și măsura corona solară. PUNCH extinde tehnicile de fizică solară (imagistică științifică) spre exterior pentru a măsura modul în care corona solară ne atinge. Cele două misiuni se completează reciproc în mod minunat”.

PUNCH este programată să își încheie faza de punere în funcțiune la 9 iunie și va începe să colecteze în mod continuu noi imagini ale soarelui și ale zonei din jurul său. Datele colectate vor fi puse la dispoziția tuturor celor care doresc să le acceseze, ca parte a angajamentului PUNCH față de știința deschisă și incluzivă.