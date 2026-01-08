Cea mai mare comoară din istoria omenirii a fost descoperită pe fundul oceanelor

Dacă această energie ar putea fi captată eficient, ar putea deveni una dintre cele mai stabile și curate surse de energie disponibile / foto: Getty Images

Cercetătorii au descoperit cea mai mare comoară din istoria omenirii. Concret, este vorba despre energia geotermală provenită din fisurile adânci ale scoarței terestre, aflate pe fundul oceanelor. Oamenii de știință susțin că ar putea alimenta omenirea pentru o perioadă extrem de lungă de timp.

Spre deosebire de energia solară sau cea eoliană, care depind de vreme, energia geotermală este constantă, fiind produsă continuu de căldura internă a planetei.

Acest lucru ar putea permite reducerea masivă a utilizării combustibililor fosili, fără a afecta stabilitatea sistemelor energetice, potrivit publicației GrekReporter.

Potrivit experților, dacă această energie ar putea fi captată eficient, ea ar putea deveni una dintre cele mai stabile și curate surse de energie disponibile.

O resursă greu de exploatat

Cu toate acestea, valorificarea acestei resurse vine cu provocări majore. Ca să beneficiem de această comoară submarină, oamenii de știință și inginerii ar trebui să facă progrese tehnologice semnificative pentru a îndeplini cerințele necesare pentru a realiza această performanță.

Pentru început, experții ar trebui să facă diferite studii pentru a vedea unde există cele mai multe izvoare geotermale și cum ar putea să livreze energia lor până pe uscat.

În al doilea rând, este nevoie, de asemenea, ca specialiștii să dezvolte sisteme capabile să funcționeze în condiții extreme, sub presiuni uriașe.

De asemenea, ar fi nevoie de investiții de miliarde de dolari în astfel de proiecte. Pentru acestea, ar fi necesar un grup mare de ingineri, oameni de știință și experți în tehnologie submarină care să lucreze împreună pentru a putea extrage energia eficient și apoi să o transporte către diferite mase de uscat.

Cu toate că exploatarea energiei geotermale submarine nu este încă posibilă la scară largă, specialiștii spun că, pe termen lung, aceasta ar putea deveni una dintre cele mai importante surse de energie curată pentru omenire.

Unele națiuni au colaborat în cadrul Convenției ONU privind dreptul mării pentru a ajunge la acorduri pentru momentul în care va fi în sfârșit timpul să se apeleze la energia subterană a Pământului.