O gaură neagră supermasivă s-a trezit la viață într-o galaxie vecină cu Calea Lactee și aruncă jerbe de energie. Astronomii sunt uluiți

Gaura neagră masivă aflată în centrul unei galaxii din constelația Fecioarei s-a "trezit", generând jeturi de raze X la intervale aproape regulate, fenomen ce îi intrigă pe astronomi, transmite Agerpres, care citează un studiu de specialitate publicat vineri.

Situată la 300 de milioane de ani-lumină de Terra, galaxia SDSS1335+0728 a făcut până de curând obiectul unei atenții reduse din partea astronomilor.

Însă la sfârșitul anului 2019 ea a început brusc să strălucească cu o luminozitate deosebită.

În februarie 2024, o echipă condusă de Lorena Hernandez-Garcia, de la Universitatea Valparaiso din Chile, a început să observe jeturi de raze X la intervale aproape regulate.

Acele jeturi de raze X semnalau că gaura neagră din constelația Fecioarei se află în proces de "trezire".

Today in 2019, scientists released the first image of black hole, captured by the Event Horizon Telescope. It shows Messier 87’s supermassive black hole in the Virgo galaxy cluster, 55 million light-years away. pic.twitter.com/6H5fdhkwsM