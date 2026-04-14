O nouă soluție naturală de spălare a fructelor elimină 94% din pesticide, iar strugurii rămân proaspeți 15 zile la temperatura camerei

3 minute de citit Publicat la 11:13 14 Apr 2026 Modificat la 11:13 14 Apr 2026

Inginerii canadieni au creat o soluție naturală care elimină 94% din pesticidele de pe fructe. Sursa foto: UBC Media Relations

O echipă de ingineri din Canada a dezvoltat o soluție biodegradabilă pentru spălarea fructelor care rezolvă simultan două probleme persistente: reziduurile de pesticide și alterarea alimentelor.

Soluția elimină majoritatea substanțelor chimice de la suprafață și ajută fructele să rămână proaspete mai mult timp, oferind un potențial avantaj atât pentru siguranța alimentară, cât și pentru bugetele gospodăriilor din Statele Unite. Cercetările arată că soluția a eliminat peste 86% din reziduurile de pesticide în testele de laborator, potrivit Interesting Engineering.

De asemenea, a încetinit brunificarea și pierderea de umiditate, prelungind durata de păstrare a fructelor tratate.

„Scopul nostru a fost să creăm o soluție simplă, sigură și accesibilă care să îmbunătățească atât siguranța alimentară, cât și calitatea alimentelor”, a declarat autoarea principală, dr. Tianxi Yang, profesor asistent în cadrul facultății de sisteme agricole și alimentare de la UBC.

„Oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între a consuma produse proaspete și a se îngrijora cu privire la ce se află pe ele.”

Soluție din amidon cu fier și acid tanic

Chiar și după clătire, fructele și legumele poartă adesea urme de pesticide. Autoritățile reglementează aceste niveluri, dar expunerea repetată rămâne o preocupare pentru consumatorii frecvenți.

Această îngrijorare a stat la baza cercetării. Dr. Yang a început să exploreze alternative după ce a observat preferința fiului ei pentru porții mari de fructe de pădure proaspete.

Echipa a conceput soluția folosind particule pe bază de amidon din culturi precum porumbul și cartofii. Le-au combinat cu fier și acid tanic, un compus întâlnit frecvent în ceai și vin.

Această combinație creează structuri lipicioase, asemănătoare unui burete. Acestea se leagă de moleculele de pesticide și le îndepărtează de pe suprafața fructelor.

Cercetătorii au testat soluția pe mere acoperite cu trei pesticide comune, la niveluri întâlnite în condiții reale.

Soluția a eliminat între 86% și 94% din reziduuri.

Metodele standard, precum apa de la robinet, bicarbonatul de sodiu sau amidonul simplu, au eliminat mult mai puțin.

Stratul protector păstrează prospețimea fructelor: „Poate adăuga și valoare nutrițională”

Procesul include un al doilea pas care formează un strat subțire, comestibil, pe fruct. Acest strat funcționează ca o barieră respirabilă. Încetinește oxidarea și reduce pierderea de apă, permițând în același timp fructului să „respire” în mod natural.

Merele tăiate tratate cu acest strat au prezentat o brunificare mai lentă pe parcursul a două zile în frigider.

„Stratul acționează ca o a doua piele respirabilă. Indicatori ai calității alimentelor, precum aciditatea și zaharurile solubile, au rămas de asemenea mai ridicate în fructele tratate”, a spus dr. Yang.

Stratul a demonstrat și efecte antimicrobiene, ajutând la limitarea dezvoltării bacteriilor dăunătoare.

Cercetătorii au constatat că procesul introduce doar cantități mici de fier.

Aceste niveluri rămân cu mult sub limitele zilnice stabilite de autoritățile sanitare din America de Nord.

„Dincolo de siguranță și durată de păstrare, formula noastră utilizează micronutrienți precum fierul și compuși fenolici care oferă beneficii suplimentare pentru sănătate”, a declarat dr. Yang. „Nu doar reduce riscurile – poate adăuga și valoare nutrițională.”

Extinderea dincolo de laborator

Echipa a conceput soluția pentru utilizare în condiții reale.

Ingredientele sunt ieftine și se amestecă ușor în apă, ceea ce face procesul potrivit pentru sistemele alimentare comerciale.

Estimările inițiale indică un cost de aproximativ trei cenți per măr. Acest lucru este comparabil cu acoperirile comerciale existente, dar adaugă beneficiul eliminării pesticidelor.

Cercetătorii lucrează acum la perfecționarea formulei pentru procesare la scară largă. De asemenea, testează eficiența acesteia pe diferite tipuri de fructe și în condiții variate de manipulare.

Echipa vede potențial și pentru o versiune destinată utilizării acasă.

„Imaginați-vă un spray sau o tabletă pe care să o adăugați în apă chiar înainte de a spăla fructele”, a spus dr. Yang.

Vor fi necesare teste suplimentare și aprobări de reglementare înainte ca produsul să ajungă la consumatori.

„Speranța noastră”, a spus dr. Yang, „este să îi ajutăm pe oameni să aibă încredere în produsele pe care le aduc acasă – știind că sunt mai sigure, rezistă mai mult și generează mai puține deșeuri.”