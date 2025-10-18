S-au plictisit extratereștrii de Pământ? O nouă teorie explică de ce nu i-a întâlnit nimeni niciodată

De ce nu ne mai caută extratereștrii: cercetătorii vin cu o explicație surprinzător de banală. Foto: Getty Images

De secole, milioane de oameni s-au întrebat: dacă în galaxia noastră există sute de miliarde de planete, de ce nu am văzut niciun semn convingător al existenței unei alte civilizații inteligente?

O nouă teorie propusă de oamenii de știință aduce o posibilitate neașteptată: poate că extratereștrii există, dar tehnologia lor nu este cu mult mai avansată decât a noastră. După ce și-au explorat cartierul cosmic o vreme, poate s-au plictisit și au încetat să mai încerce să comunice, iar asta ar explica de ce nu îi putem detecta, scrie The Guardian.

Această ipoteză, prezentată într-un studiu recent, se bazează pe principiul „banalității radicale”, care respinge ideea extratereștrilor capabili să călătorească prin univers folosind legi ale fizicii dincolo de înțelegerea noastră. În schimb, sugerează o Cale Lactee în care există doar câteva civilizații, cu tehnologii nu mult mai performante decât cele de pe Pământ.

„Ideea e că sunt mai avansați, dar nu cu mult. Ca diferența dintre un iPhone 42 și un iPhone 17”, a explicat dr. Robin Corbet, cercetător principal la Universitatea din Maryland, cu sediul la Centrul Spațial Goddard al NASA. „Este o ipoteză mai plauzibilă, mai firească, pentru că nu presupune nimic extrem”.

Corbet a ajuns la această idee analizând diverse explicații pentru așa-numitei „marea tăcere”, adică discrepanța dintre probabilitatea foarte mare a existenței altor civilizații și lipsa totală a dovezilor. Cele mai multe teorii i s-au părut prea exotice: poate extratereștrii sunt prea avansați pentru a fi detectați, poate Pământul este un fel de „grădină zoologică cosmică” pe care au decis să o lase în pace, sau poate chiar suntem singurii locuitori ai galaxiei.

Căutarea inteligenței extraterestre (SETI) s-a concentrat până acum pe identificarea unor „tehnosemnături” - semnale sau structuri care ar trăda existența unei civilizații avansate. Astfel de ființe ar putea construi faruri laser uriașe, ar putea trimite sonde robotice prin galaxie, sau ar ridica megastructuri în spațiu pentru a exploata energia unei stele. Toate acestea ar putea fi detectate de la distanță.

Dar principiul banalității radicale spune altceva. Explică tăcerea cosmică prin faptul că civilizațiile extraterestre ar fi atins un platou tehnologic nu cu mult peste nivelul nostru. „Nu au viteze mai mari decât cea a luminii, nu folosesc energie întunecată, materie întunecată sau găuri negre. Nu exploatează legi noi ale fizicii”, spune Corbet.

Dacă așa stau lucrurile, acele civilizații nu ar fi capabile să mențină semnale puternice, cum ar fi farurile laser, timp de milioane de ani. Nu ar putea călători ușor între planete. Iar după o perioadă de explorare cu sonde automate, poate s-ar fi plictisit de rezultatele primite și ar fi renunțat pur și simplu la explorarea spațială.

Scriitorul de știință-ficțiune Arthur C. Clarke spunea cândva: „Există două posibilități: fie suntem singuri în univers, fie nu suntem. Ambele sunt la fel de înfricoșătoare”. Corbet crede că adevărul ar putea fi undeva la mijloc: „într-un univers mai banal și, prin urmare, mai puțin înspăimântător”. Iar dacă am reuși totuși un contact, adaugă el, „s-ar putea să fim mai degrabă dezamăgiți decât uimiți”.

Profesorul Michael Garrett, directorul Centrului de Astrofizică Jodrell Bank, consideră teoria interesantă, dar are rezerve: „Proiectează un tip de apatie foarte omenească asupra restului cosmosului. Mi-e greu să cred că toate formele de viață inteligentă ar fi la fel de lipsite de curiozitate”, spune el. În plus, „platoul tehnologic” despre care vorbește Corbet ar putea fi de fapt cu mult peste nivelul nostru actual.

Într-un articol care urmează să fie publicat în revista Acta Astronautica, Garrett susține o altă teorie: „Eu cred mai degrabă că civilizațiile post-biologice evoluează atât de rapid încât depășesc capacitatea noastră de a le percepe. Sper să am dreptate, dar e foarte posibil să mă înșel. Natura are mereu o surpriză pregătită după colț”.