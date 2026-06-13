Un bărbat a descoperit o bijuterie rară cu diamante, mai veche de 500 de ani. Valoarea acesteia ar fi uriașă

Specialiștii au stabilit că bijuteria datează din secolul al XVI-lea. Foto: Hepta

O descoperire pe care mulți pasionați de detectare a metalelor doar o visează a devenit realitate pentru un britanic care a găsit un inel de aur vechi de aproape 500 de ani. Bijuteria, împodobită cu diamante, urmează să fie scoasă la licitație și ar putea genera între 15.000 și 20.000 de lire sterline, potrivit BBC.

Inelul a fost descoperit în noiembrie 2024, în satul Wormington din Gloucestershire, de Stuart Jones, un detectorist în vârstă de 42 de ani din Solihull. Acesta a povestit că găsirea piesei a fost un moment de neuitat, pe care îl consideră „descoperirea vieții sale”.

După aproape șapte ore de căutări, chiar spre finalul zilei, detectorul a semnalat un obiect ascuns în pământ. Când a scos inelul la suprafață, unul dintre diamante s-a desprins și i-a căzut în palmă, iar un al doilea lipsea deja.

„Este genul de descoperire pe care o faci o singură dată în viață”

Experiența anterioară în căutarea aurului prin cernerea sedimentelor l-a ajutat să recupereze piatra lipsă. Jones a adunat pământul din zona descoperirii, l-a dus acasă și l-a spălat cu atenție, reușind să găsească diamantul dispărut.

„Este genul de descoperire pe care o faci o singură dată în viață”, a spus el. „Ca mulți detectoriști, am visat mereu să găsesc ceva cu adevărat special, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi descoperi un obiect atât de important.”

Bijuteria a fost analizată de specialiști, care au stabilit că datează din secolul al XVI-lea și reflectă moda epocii, când inelele erau create pentru a impresiona și pentru a fi observate de la distanță.

Piesa are un montaj în formă de floare, alcătuit din opt diamante, o caracteristică extrem de rar întâlnită. Deși două dintre pietre sunt desprinse, valoarea istorică și artistică a inelului rămâne remarcabilă.

Analizele au arătat că aurul are o puritate de 19,2 carate, exact standardul impus în Anglia de regele Edward I în anul 1300.

Inelul va fi scos la licitație pe 23 iunie, iar suma obținută va fi împărțită între descoperitor și proprietarul terenului pe care a fost găsită bijuteria.