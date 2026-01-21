Un scafandru a descoperit accidental o adevărată comoară. Peste 30.000 de monede valoroase ascunse pe fundul mării

Monedele datează din perioada cuprinsă între anii 324 și 340 d.Hr. Foto: Getty Images

O scufundare obișnuită în largul coastelor Sardiniei s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă, după ce un obiect metalic strălucitor a ieșit dintre alge. Acel semn aparent banal a dus la scoaterea la lumină a unei comori impresionante: peste 30.000 de monede antice din bronz și cupru, bătute la Roma în secolul al IV-lea, potrivit Popular Mechanics.

Potrivit autorităților italiene, descoperirea din apele localității Arzachena este una dintre cele mai importante recuperări numismatice din ultimii ani. Monedele se află într-o stare de conservare excepțională, rar întâlnită pentru obiecte vechi de aproape 1.700 de ani.

Scafandrii explorau o zonă nisipoasă aflată în apropierea plajei, mărginită de vegetație subacvatică, când prima monedă a fost observată pe fundul mării. Aceasta a fost urmată rapid de alte zeci de mii, toate datând din perioada cuprinsă între anii 324 și 340 d.Hr. Specialiștii estimează că numărul total ar putea ajunge chiar la 50.000, datorită greutății și densității depozitului, ceea ce ar transforma această descoperire într-una dintre cele mai mari de acest tip din ultimele decenii.

Concentrarea unui număr atât de mare de monede într-un singur loc ridică ipoteza existenței unui naufragiu necunoscut până acum. Caracteristicile geologice ale zonei subacvatice sunt favorabile conservării epavelor, iar specialiștii speră că cercetările viitoare vor duce la identificarea unei nave scufundate, care ar putea explica originea comorii.

Deocamdată, atenția se concentrează asupra impresionantului tezaur împrăștiat pe fundul mării. Monedele, cunoscute sub numele de follis, au fost folosite inițial în Imperiul Roman, iar mai târziu în Imperiul Bizantin, fiind realizate atât din bronz, cât și din cupru.

După ce au realizat importanța descoperirii, scafandrii au alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit echipe mixte formate din unități de protecție a patrimoniului, arheologi subacvatici ai Ministerului Culturii, scafandri pompieri și polițiști de frontieră. În timpul cercetărilor, pe lângă monede, au fost identificate și fragmente de vase ceramice cu gât îngust și două toarte, un indiciu suplimentar care susține ipoteza unui naufragiu.

„Această descoperire scoate în evidență bogăția și importanța patrimoniului arheologic ascuns pe fundul mărilor noastre, străbătute din cele mai vechi timpuri de oameni și mărfuri”, a declarat Luigi La Rocca, director general pentru arheologie, arte frumoase și peisaj, subliniind valoarea istorică excepțională a tezaurului.