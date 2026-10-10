Un scafandru a intrat în apele unui lac pentru a strânge gunoaie, însă a descoperit un artefact vechi de 1.000 de ani

Scafandrul Mark Schachtner a descoperit într-un lac din Wisconsin o canoe, veche de un mileniu. Sursa foto: Facebook/Mark Schachtner

Un scafandru a intrat în apele unui lac din statul american Wisconsin pentru a strânge gunoaie, însă a descoperit o canoe, veche de 1.000 de ani, relatează Daily Galaxy şi Smithsonian Magazine. Experții bănuiesc că a fost scufundată intenționat în urmă cu mult timp. "Am găsit odată o fosilă într-unul dintre celelalte lacuri, dar acesta este cel mai vechi obiect realizat de mâna omului pe care l-am găsit vreodată", a declarat scafandrul Mark Schachtner într-un interviu.

Descoperirea arheologică impresionantă a avut loc în Lacul Pewaukee, situat în regiunea Lake Country din comitatul Waukesha, statul Wisconsin, în vara acestui an. Scufundarea din 6 mai trebuia să fie o acțiune obișnuită de curățare a apelor acestui lac de apă dulce pentru scafandrul Mark Schachtner și alți voluntari de la Four Seasons Dive Club.

Conform surselor citate, chiar înainte de a reveni la suprafață, după scufundarea în Lacul Pewaukee, Mark Schachtner a zărit în mâlul de pe fundul apei un obiect alungit, care i-a stârnit curiozitatea. Intrigat, acesta a înotat mai aproape și a început să examineze obiectul misterios. În doar câteva secunde, și-a dat seama că se uita la o canoe, posibil una extrem de veche.

"Mi-a atras atenția. Nu prea sunt bușteni mari pe acolo, decât dacă e vorba despre vreo structură artificială pentru pești sau ceva de genul acesta", a declarat Mark Schachtner pentru Wisconsin State Journal.

Însă nu era vorba despre un buștean. La o adâncime de aproximativ 4,6 metri se afla o canoe monoxilă intactă, scobită dintr-un singur trunchi de copac.

Testele finalizate în august aveau să stabilească faptul că aceasta datează de acum aproape 1.000 de ani, ceea ce indică faptul că ar fi putut fi folosită pe lac cândva la sfârșitul secolului al X-lea sau la începutul secolului al XI-lea.

Urme de arsură pe partea inferioară a ambarcațiunii

Pentru Mark Schachtner, un locuitor din Beaver Dam care practică scufundările de aproximativ un deceniu, descoperirea a depășit cu mult importanța oricărei alte descoperiri pe care o făcuse până atunci într-un lac. Cele mai multe dintre obiectele găsite de el fuseseră sticle vechi, cu inscripții în relief.

"Am găsit odată o fosilă într-unul dintre celelalte lacuri (...), dar acesta este cel mai vechi obiect realizat de mâna omului pe care l-am găsit vreodată", a mărturisit el pentru Wisconsin Public Radio.

După ce urmărise relatările despre canoe monoxile antice recuperate din Lacul Mendota, din Madison, Mark Schachtner a recunoscut forma neobișnuită a obiectului și a contactat Societatea de Istorie din Wisconsin.

Comunitățile indigene din apropierea actualului oraș Milwaukee au cioplit, cel mai probabil, manual ambarcațiunea din lemn de stejar alb, înainte de a-i da forma cu ajutorul focului, cândva între anii 992 și 1049 d.Hr.

Experții de la Societatea de Istorie din Wisconsin au mai stabilit că această canoe a fost folosită de comunitățile indigene la sfârșitul secolului al X-lea sau la începutul secolului al XI-lea.

Numeroase canoe monoxile au fost descoperite în tot statul Wisconsin, inclusiv 16 într-o zonă descrisă drept "parcare" a unor canoe antice din Lacul Mendota, situat în apropierea capitalei statului, Madison.

Însă se crede că ambarcațiunea descoperită recent este prima găsită în Lacul Pewaukee, o întindere de apă alimentată de izvoare, cu o suprafață de 9,9 kilometri pătrați, situată în comitatul Waukesha, la periferia vestică a orașului Milwaukee.