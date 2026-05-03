Un tezaur din Evul Mediu, ascuns de frica vikingilor, a fost descoperit întâmplător de cei care căutau metale

Publicat la 08:01 03 Mai 2026

Tezaurul, cunoscut acum drept „Bickmarsh Hoard”, numără 63 de monede. Foto: Worcestershire County Council

Un grup de pasionați de detectoare de metale din Anglia a dat peste o descoperire rară: un tezaur de monede anglo-saxone din Evul Mediu timpuriu, ascuns, cel mai probabil, de teama invaziilor vikinge, scrie popsci.com.

Descoperirea din Bickmarsh

Totul a început în parohia Bickmarsh, unde membrii grupului Go Detecting (Midlands) Ltd au găsit primele monede și au anunțat autoritățile. Ulterior, specialiștii de la Worcestershire Archaeology au intervenit și au extins cercetările.

După o analiză inițială, echipa a revenit cu investigații mai ample: scanări geofizice, noi căutări cu detectoare și, în final, o săpătură arheologică propriu-zisă. Rezultatul a fost descoperirea altor grupuri de monede, ceea ce a dus la extinderea sitului.

Tezaurul, cunoscut acum drept „Bickmarsh Hoard”, numără 63 de monede. În zonă au mai fost găsite și obiecte mai vechi, inclusiv din perioada romană, însă acestea par să nu aibă legătură directă cu tezaurul.

O descoperire rară

În Worcestershire, astfel de monede sunt extrem de rare. Înainte de această descoperire, fuseseră documentate mai puțin de 100 de piese datate între secolele V și începutul secolului XI. Dintre acestea, doar 18 proveneau dintr-un alt tezaur din anii 800.

Majoritatea monedelor descoperite acum poartă numele regelui Burgred, care a condus regatul Mercia între anii 852 și 874. Pe baza acestor indicii, arheologii cred că tezaurul a fost ascuns undeva între 871 și 874.

Cel mai probabil, cineva a îngropat monedele pentru a le proteja în contextul incursiunilor vikinge din acea perioadă, când armatele nordice traversau Anglia.

Detalii misterioase

Arheologii nu au găsit structuri sau construcții asociate direct cu tezaurul. În schimb, au descoperit 35 de fragmente mici de plumb în aceeași zonă. În alte cazuri din Anglia, monedele au fost depozitate învelite în plumb, însă deocamdată nu există dovezi clare că aceste fragmente au legătură cu tezaurul de la Bickmarsh.

De asemenea, urmele de lucrări agricole, atât medievale, cât și moderne, sugerează că monedele nu au fost îngropate foarte adânc și au fost deplasate în timp de activitățile agricole.

O fereastră spre trecut

Perioada anglo-saxonă, care a urmat dominației romane în Britania și a durat până la invazia normandă din 1066, rămâne una dintre cele mai fascinante etape din istoria Angliei. Regate precum Northumbria, Wessex și East Anglia au modelat evoluția regiunii în acea epocă.

Potrivit lui Ian Cresswell, descoperirea oferă „o perspectivă valoroasă asupra trecutului zonei” și arată cât de importante sunt colaborările dintre pasionați și specialiști în arheologie pentru înțelegerea istoriei.