K-Mania Camp 2026: Prima convenție K-pop din România are loc la Mega Mall în luna mai

K-Mania Camp 2026, prima convenție organizată în România dedicată exclusiv culturii K-pop, care marchează intrarea oficială a acestui fenomen global în rândul evenimentelor majore din țara noastră, va avea loc la Mega Mall, în București, în weekendul 16-17 mai.
Evenimentul organizat de Mega Mall și Ani-K România își propune să devină un punct de referință pentru comunitatea K-pop locală și regională.
K-Mania Camp 2026 va include:
• Special K-pop Guests
• K-pop Cover Contests: Vocal & Dance
• Meet & Greets
• Artist Showcase
• Stage Games
În cadrul convenției de la Mega Mall va avea loc și primul concurs de voce K-pop din România, dedicat atât soliștilor, cât și grupurilor.
Pe scenă vor urca invitați speciali din industria K-pop:
TAEHOON (TAN) – idol K-pop, vocalist și dansator, care va susține un dance workshop dedicat fanilor, în premieră în România.
GOTOE – artist de dans și creator K-pop sud-coreean, cunoscut la nivel internațional pentru formatul „Random Play Dance”.
PARK DOHA (XD) – pentru prima dată în România, idol K-pop și expert vocal, cunoscut pentru apariții televizate precum King of Mask Singer.
Participanții la K-Mania Camp 2026 vor avea ocazia să ia parte la competiții de K-pop Dance și Vocal Cover, jurizate chiar de invitații speciali.
PROGRAM SÂMBĂTĂ, 16 mai:
• MC Introduction
• Game Panel by GOTOE
• K-pop Cover Contest: Solo Dance & Voice Cover
• Stage Games
• Artist Q&A
• Awards Ceremony
• Meet & Greets
PROGRAM DUMINICĂ, 17 mai:
• MC Introduction
• Stage Game
• K-pop Dance Cover Contest: Group
• Stage Game
• Awards Ceremony
• Artist Showcase
• K-pop Random Play Dance
• Meet & Greets
Intrarea este liberă.