Publicat la 17:58 15 Mai 2026 Modificat la 18:00 15 Mai 2026

K-Mania Camp 2026: Prima convenție K-pop din România are loc la Mega Mall în luna mai

K-Mania Camp 2026, prima convenție organizată în România dedicată exclusiv culturii K-pop, care marchează intrarea oficială a acestui fenomen global în rândul evenimentelor majore din țara noastră, va avea loc la Mega Mall, în București, în weekendul 16-17 mai.

Evenimentul organizat de Mega Mall și Ani-K România își propune să devină un punct de referință pentru comunitatea K-pop locală și regională.

K-Mania Camp 2026 va include:

• Special K-pop Guests

• K-pop Cover Contests: Vocal & Dance

• Meet & Greets

• Artist Showcase

• Stage Games

În cadrul convenției de la Mega Mall va avea loc și primul concurs de voce K-pop din România, dedicat atât soliștilor, cât și grupurilor.

Pe scenă vor urca invitați speciali din industria K-pop:

TAEHOON (TAN) – idol K-pop, vocalist și dansator, care va susține un dance workshop dedicat fanilor, în premieră în România.

GOTOE – artist de dans și creator K-pop sud-coreean, cunoscut la nivel internațional pentru formatul „Random Play Dance”.

PARK DOHA (XD) – pentru prima dată în România, idol K-pop și expert vocal, cunoscut pentru apariții televizate precum King of Mask Singer.

Participanții la K-Mania Camp 2026 vor avea ocazia să ia parte la competiții de K-pop Dance și Vocal Cover, jurizate chiar de invitații speciali.

PROGRAM SÂMBĂTĂ, 16 mai:

• MC Introduction

• Game Panel by GOTOE

• K-pop Cover Contest: Solo Dance & Voice Cover

• Stage Games

• Artist Q&A

• Awards Ceremony

• Meet & Greets

PROGRAM DUMINICĂ, 17 mai:

• MC Introduction

• Stage Game

• K-pop Dance Cover Contest: Group

• Stage Game

• Awards Ceremony

• Artist Showcase

• K-pop Random Play Dance

• Meet & Greets

Intrarea este liberă.