Academia Da Vinci, prezentă la Happy Gluten Free 2026 cu un workshop dedicat copiilor și creativității

<1 minut de citit Publicat la 13:38 15 Mai 2026 Modificat la 13:38 15 Mai 2026

Foto: Academia Da Vinci

Academia Da Vinci va fi prezentă la cea de-a VII-a ediție a târgului Happy Gluten Free, cel mai mare eveniment din România dedicat persoanelor cu boală celiacă și sensibilitate la gluten, organizat pe 17 mai la Hotel Caro din București.

În cadrul evenimentului organizat de Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten (ARIG), Academia Da Vinci va susține un workshop special dedicat copiilor, într-un spațiu al creativității, jocului și dezvoltării personale.

Participarea Academiei Da Vinci vine ca parte a misiunii sale de a susține educația modernă și activitățile care îi ajută pe copii să își descopere vocea, creativitatea și încrederea în sine, într-un mediu prietenos și incluziv.

Academia Da Vinci este susținută de Universitatea Ecologică din București, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, RetuRo, Mastercard, Banca Transilvania și Phoenicia Hotels.

Happy Gluten Free 2026 reunește expozanți din întreaga țară, seminarii de nutriție, degustări, activități pentru familii și inițiative dedicate creșterii gradului de conștientizare asupra bolii celiace și a importanței unei alimentații sigure pentru persoanele cu intoleranță la gluten.

Prin prezența sa la acest eveniment, Academia Da Vinci își continuă implicarea în proiecte educaționale și comunitare care promovează sănătatea, echilibrul și dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților.