Lauren Bennett, interpreta piesei „Party Rock Anthem”, a murit la 37 de ani. A fost membră a trupelor Paradiso Girls şi G.R.L.

Cântăreaţa britanică Lauren Bennett a murit la 37 de ani FOTO: Profimedia Images

Cântăreaţa britanică Lauren Bennett, cunoscută din formaţiile Paradiso Girls şi G.R.L., precum şi pentru o colaborare la hitul din 2011 al formaţiei americane LMFAO, "Party Rock Anthem", a încetat din viaţă la vârsta de 37 de ani, relatează EFE şi Variety citate de Agerpres.

Decesul lui Lauren Bennett a fost anunţat de colegele sale din G.R.L., formaţie muzicală înfiinţată în 2013, printr-un comunicat comun publicat pe Instagram.

"Inimile noastre sunt frânte şi nu putem exprima în cuvinte cât de mult a însemnat ea pentru noi", a transmis trupa, alcătuită din Natasha Slayton, Emmalyn Estrada şi Paula van Oppen.

"Vom preţui mereu dragostea, râsetele şi nenumăratele amintiri pe care ni le-a dăruit. Spiritul ei minunat a influenţat multe vieţi, iar noi o vom purta profund în suflet şi o vom iubi pentru totdeauna", au adăugat fostele sale colege de trupă.

Cauza decesului cântăreţei britanice nu a fost dezvăluită. Ea şi-a început cariera muzicală ca membră a formaţiei Paradiso Girls, grup format de Robin Antin, fondatoarea Pussycat Dolls, potrivit Variety.

Cvintetul a făcut senzaţie în 2009 odată cu lansarea single-ului de debut "Patron Tequila", alături de Eve şi Lil' Jon, piesă care a ajuns pe locul trei în clasamentul Billboard Dance Club Songs. Grupul s-a destrămat un an mai târziu.

Lauren Bennett s-a alăturat grupului G.R.L., care a colaborat la hitul lui Pitbull din 2014, "Wild Wild Love", şi a lansat EP-ul de debut omonim în acelaşi an. De pe acel album s-a remarcat single-ul "Ugly Heart", care a intrat în top 20 în Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă şi alte ţări.

Bennett s-a născut în Meopham, Kent, şi a participat la câteva concursuri muzicale, ajungând în finala popularului "X Factor". Ulterior a devenit membră a noii formaţii Paradiso Girls şi s-a mutat la Los Angeles la vârsta de 17 ani. După desfiinţarea grupului, Bennett a făcut parte din G.R.L.. Grupul s-a desfiinţat în 2014, după decesul uneia dintre membre Simone Battle, însă s-a reformat în formula de trio, alături de Bennett, în 2016.