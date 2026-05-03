Top 10 festivaluri de muzică din Europa pentru vara 2026

3 minute de citit Publicat la 13:25 03 Mai 2026 Modificat la 13:28 03 Mai 2026

Două tinere dansează la un festival. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Chiar dacă Glastonbury Festival din Marea Britanie nu se organizează în 2026, scena festivalurilor europene rămâne extrem de bogată și diversă. Potrivit unei selecții realizate de publicația The Independent, vara aceasta aduce o serie de evenimente importante, de la festivaluri urbane la experiențe muzicale în natură sau pe litoral.

Primavera Sound Barcelona

Barcelona, Spania | 3–7 iunie

Primavera Sound este unul dintre cele mai influente festivaluri din Europa, cunoscut pentru lista artiștilor atent curatoriată și mixul de genuri. În 2026, capetele de afiș includ Doja Cat, The Cure și Gorillaz, alături de artiști foarte apreciați din zona indie și alternativă precum Big Thief, Father John Misty și Ethel Cain.

Festivalul este celebru pentru programul său nocturn, cu concerte care se desfășoară adesea până în zori. Atmosfera este intensă, iar locația din Barcelona îl transformă într-o combinație de muzică și vacanță urbană de vară.

We Love Green

Paris, Franța | 5–7 iunie

We Love Green este un festival urban cu accent puternic pe sustenabilitate. Nu include camping, ceea ce îl diferențiază de multe alte festivaluri mari.

Line-up-ul este foarte variat, incluzând artiști precum Addison Rae, The xx și Little Simz, dar și nume din zona electronică și pop alternativ. Festivalul este cunoscut pentru atmosfera relaxată și pentru faptul că are loc în mijlocul unui oraș major precum Paris, ceea ce permite participanților să combine concertele cu explorarea orașului.

Rock in Rio Lisboa

Lisabona, Portugalia | 20–21 și 27–28 iunie

Rock in Rio Lisboa este varianta europeană a celebrului festival brazilian. Evenimentul este împărțit pe două weekenduri și oferă un line-up foarte divers, care combină artiști pop, rock și hip hop.

Printre numele confirmate se află Katy Perry, Linkin Park, Cypress Hill, Cyndi Lauper și Central Cee. Festivalul este cunoscut și pentru experiența turistică completă, incluzând activități precum excursii locale și croaziere.

Roskilde Festival

Roskilde, Danemarca | 27 iunie – 3 iulie

Roskilde este unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa și are un caracter non-profit. Atrage peste o sută de mii de participanți și este cunoscut pentru spiritul său comunitar.

Line-up-ul include artiști precum David Byrne, Lily Allen și Zara Larsson, dar și o selecție importantă de artiști emergenți. Festivalul este mai mult decât un eveniment muzical, fiind recunoscut pentru implicarea socială și atmosfera sa incluzivă.

Mad Cool

Madrid, Spania | 8–11 iulie

Mad Cool este un festival mare, cunoscut pentru diversitatea sa muzicală. Aici pot fi văzuți artiști din generații diferite pe aceleași scene.

În 2026, line-up-ul include nume precum Lorde, Foo Fighters, Nick Cave, Florence and the Machine și Kings of Leon. Festivalul este apreciat pentru organizare și pentru zonele sale confortabile, inclusiv spații răcoroase pentru zilele foarte calde.

Montreux Jazz Festival

Montreux, Elveția | 3–18 iulie

Montreux Jazz Festival este unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din lume, cu o istorie îndelungată. Deși are rădăcini în jazz, astăzi include o gamă largă de genuri muzicale.

Artiștii din 2026 includ Deep Purple, Lewis Capaldi și RAYE. Festivalul are loc pe malul lacului Geneva și este cunoscut pentru atmosfera sa elegantă, dar și pentru colaborările muzicale spontane dintre artiști.

Dekmantel

Amsterdam, Olanda | 29 iulie – 2 august

Dekmantel este unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică electronică din Europa. Se desfășoară într-un cadru natural, în parcurile din Amsterdamse Bos.

Programul include peste 200 de artiști din zona techno, house și experimental electronic, printre care Carl Craig și Jeff Mills. Festivalul este apreciat pentru calitatea sunetului și pentru atmosfera sa concentrată pe muzică.

Ypsigrock

Castelbuono, Sicilia, Italia | 6–9 august

Ypsigrock este un festival boutique, organizat într-un decor unic, în curtea unui castel medieval. Este cunoscut pentru selecția sa curajoasă de artiști și pentru faptul că nu repetă niciodată aceiași muzicieni de la o ediție la alta.

Festivalul oferă o experiență mai intimă, combinată cu peisaje spectaculoase, gastronomie locală și atmosfera relaxată specifică Siciliei.

Øya Festival

Oslo, Norvegia | 12–15 august

Øya Festival este recunoscut pentru abordarea sa ecologică și pentru organizarea într-un parc urban. Este unul dintre cele mai sustenabile festivaluri din lume.

Line-up-ul include artiști precum The Cure, Nick Cave și Amyl and the Sniffers, dar și nume din zona electronică și alternativă. Festivalul pune accent pe calitatea experienței și pe reducerea impactului asupra mediului.

Way Out West

Gothenburg, Suedia | 13–15 august

Way Out West este un festival urban care se desfășoară într-un parc central. Este cunoscut pentru faptul că nu implică camping, fiind ideal pentru participanții care preferă confortul orașului.

Printre artiști se numără Gorillaz, Lorde, Moby și Zara Larsson. După concertele din parc, evenimentul continuă în cluburile din oraș, prelungind experiența până târziu în noapte.