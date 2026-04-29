Vogue lansează ediția din România în primăvara anului 2027

În parteneriat cu AEMME Publishing, Vogue își va lansa cea de-a 29-a ediție în primăvara anului 2027.

Publicată sub licență de AEMME, o companie media nou înființată, Vogue România va deveni cea mai nouă ediție internațională a emblematicului titlu de modă. Vogue România va îmbina autoritatea globală a brandului Vogue cu o perspectivă locală puternică, punând în lumină oamenii, cultura și ideile care definesc România contemporană. Publicația va fi lansată în primăvara anului 2027, atât în format tipărit cu șase apariții anuale cât și digital, susținute de o prezență dinamică în mediul digital și pe platformele sociale.

Odată cu această lansare, Vogue își extinde rețeaua globală la 29 de piețe, incluzând Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Polonia, Italia, Orientul Mijlociu, Thailanda și altele.

Declarație Mario Antico, CEO și fondator AEMME Publishing:

"Suntem profund onorați să aducem Vogue în România și să devenim custodele unui brand global atât de iconic. Această lansare marchează un moment definitoriu pentru peisajul media și de modă local, precum și o oportunitate unică de a evidenția creativitatea, autenticitatea și relevanța culturală pe care România le are de oferit.

Ambiția noastră este de a construi o platformă modernă, orientată spre viitor, care nu doar celebrează cele mai relevante voci și talente ale țării, ci le și conectează la dialogul global pe care Vogue îl modelează de generații".