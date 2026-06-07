Furie în Palermo, pentru că nunta lui Dua Lipa a blocat orașul. Oamenii au fost nervoși că nici măcar n-au văzut-o. Reacția cântăreței

Furie în Palermo, pentru că nunta lui Dua Lipa a blocat orașul. FOTO: Profimedia Images

Petrecerea de nuntă a cântăreței britanice Dua Lipa cu actorul Callum Turner a provocat un val de nemulțumiri la Palermo, după ce o parte din centrul istoric al orașului sicilian a fost blocată pentru evenimentele organizate în acest weekend. În timp ce mirii și invitații lor s-au bucurat de petreceri exclusiviste, localnicii s-au plâns de restricții și de măsuri stricte de securitate. Ca să îmbuneze localnicii, Dua Lipa s-a oferit să dea 5.000 de lire orașului și a închiriat mai multe apartamente de tip Airbnb.

Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, și Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, au ajuns joi în Sicilia pentru o petrecere de trei zile organizată după căsătorie.

Evenimentul ar fi costat aproximativ 1,5 milioane de lire sterline și a atras nume cunoscute din lumea muzicii și modei, printre care Charli XCX, Troye Sivan, Mark Ronson și Donatella Versace.

Evenimentul de lux nu a fost însă primită cu entuziasm de toată lumea. În Palermo au apărut afișe lipite pe ziduri și monumente, dar și mesaje scrise cu spray, prin care localnicii le transmiteau mirilor că orașul „nu este de închiriat”. Unii rezidenți au acuzat cuplul și invitații celebri că au tratat piața orașului ca pe propriul „living”, scrie Metro.

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Nemulțumirile au fost alimentate mai ales de măsurile de securitate luate în jurul Piazza Croce dei Vespri și Piazza Sant’Anna, zone unde ar fi avut loc petreceri înaintea ceremoniei. Străzile au fost parțial blocate, au fost montate garduri metalice și panouri negre pentru a împiedica privirile curioșilor, iar prezența poliției a fost întărită.

Zeci de oameni au așteptat ore întregi în apropiere, sperând să o vadă pe Dua Lipa sau măcar pe invitații de la eveniment. Mulți au plecat însă dezamăgiți. Potrivit relatărilor locale, artista ar fi trecut prin zonă într-o mașină cu geamuri fumurii, fără să coboare și fără să interacționeze cu fanii.

„Totul pare puțin exagerat. Voiam doar să o vedem pe Dua Lipa și să îi urăm de bine, dar poliția ne-a spus să plecăm”, a declarat o persoană aflată în zonă.

Potrivit presei britanice, Dua Lipa ar fi încercat totuși să reducă nemulțumirile și le-ar fi oferit compensații localnicilor afectați de restricțiile impuse pentru eveniment. De asemenea, artista și Callum Turner ar fi rezervat mai multe apartamente de tip Airbnb din zonă, pentru a evita plângerile venite din partea proprietarilor sau a turiștilor deranjați de petreceri.

Unele afaceri locale s-au declarat nemulțumite după ce ar fi fost nevoite să închidă mai devreme vineri, tocmai într-o seară considerată importantă pentru restaurante, baruri și magazine, când turiștii obișnuiesc să cheltuiască mai mult în oraș.

Petrecerile au început joi seară cu o recepție în aer liber la hotelul de cinci stele Villa Igiea, unde cuplul ar fi fost cazat. Ulterior, mirii și invitații lor s-au mutat la Bagheria, în apropiere de Palermo, unde a avut loc o a doua ceremonie la Villa Valguarnera, o reședință istorică barocă.

Înainte de festivitățile din Sicilia, Dua Lipa și Callum Turner își oficializaseră căsătoria la Londra, într-o ceremonie discretă de aproximativ 30 de minute, la Old Marylebone Town Hall. La eveniment au participat doar câteva persoane apropiate. Artista a fost însoțită de părinții ei, Dukagjin și Anesa, iar sora sa, Rina, și fratele ei, Gjin, au fost de asemenea prezenți.

În ciuda criticilor, primarul din Palermo, Roberto Lagalla, a apărat alegerea cuplului de a organiza evenimentul în oraș. El a spus că faptul că o artistă de talie mondială precum Dua Lipa a ales Palermo pentru nunta sa confirmă atractivitatea internațională a orașului.

Primarul a recunoscut că evenimentele de asemenea amploare pot crea neplăceri pentru localnici, dar a subliniat că restricțiile au fost temporare și necesare pentru siguranța celor implicați și a publicului.

„Îmi pare rău dacă cineva va trebui să se confrunte cu restricții temporare”, a spus Lagalla. El a adăugat că astfel de evenimente pot nemulțumi o parte dintre locuitori, dar aduc și beneficii de imagine și economice orașului. „Nu trebuie să uităm impulsul de imagine pe care Palermo îl primește de la astfel de ocazii. Vizibilitatea internațională generată de evenimente de această amploare ajută la consolidarea atractivității orașului și poate aduce beneficii economice extinse”, a mai declarat primarul.