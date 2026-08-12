Prima reacție a lui Cătălin Măruță după ce s-a anunțat că revine la TV, la Antena 1

Cătălin Măruță va prezenta din toamnă emisiunea Furnicuțele de la Antena 1 FOTO: Facebook/ Antena 1

După o pauză dedicată familiei și proiectelor personale, Cătălin Măruță revine pe micul ecran. Din această toamnă, el va face parte din echipa emisiunii Furnicuțele, difuzată la Antena 1.

După anunțul oficial făcut de Antena 1, Cătălin Măruță a avut o primă reacție, pe rețelele sociale, în care spune că, în ultimele luni, a primit numeroase întrebări despre momentul în care se va întoarce la televiziune.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun.

M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum.Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1.

După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine.

De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.

Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi.Așa că… ne vedem din nou la TV!