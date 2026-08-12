Cătălin Măruță revine la televizor. Va prezenta „Furnicuțele” la Antena 1, din această toamnă

Cătălin Măruță revine pe micul ecran și va prezenta emisiunea Furnicuțele de la Antena 1 FOTO: Antena 1

Cătălin Măruță revine pe micul ecran, la câteva luni după încheierea emisiunii „La Măruță”, pe care a prezentat-o timp de 18 ani. Din această toamnă, el se alătură echipei „Furnicuțele”, emisiunea de divertisment de la Antena 1, unde îi va avea alături pe Scamă și Blană, dar și pe Ciucă și Oase, responsabili cu buna dispoziție.

Noul sezon al emisiunii promite o serie de întrebări și provocări neașteptate pentru invitați, într-un format care combină divertismentul, spontaneitatea și dezvăluirile-surpriză.

„Sunt foarte bucuros să vă spun că, din această toamnă, începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii Furnicuțele, la Antena 1”, spune Cătălin Măruță.

Prezentatorul mărturisește că, după încheierea proiectului „La Măruță”, a simțit nevoia unei perioade de pauză, în care să se concentreze mai mult asupra familiei și a proiectelor sale din mediul online.

„Când s-a încheiat povestea mea de la «La Măruță» după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și, pur și simplu, să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct”, explică Măruță.

Potrivit acestuia, „Furnicuțele” a venit într-un moment potrivit, iar formatul și modul de organizare al producției îi permit să păstreze echilibrul pe care și l-a dorit între televiziune, familie și celelalte proiecte.

„Așa că da, mă întorc în televiziune. ? Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, mai spune prezentatorul.

Cătălin Măruță revine pe micul ecran și va prezenta emisiunea Furnicuțele de la Antena 1 FOTO: Antena 1

Denise Rifai pleacă din „Furnicuțele”, dar rămâne în trust

Odată cu venirea lui Cătălin Măruță, Denise Rifai încheie etapa „Furnicuțele”. Jurnalista spune că proiectul a reprezentat o provocare profesională și o experiență care a scos-o din zona ei de confort.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională”, declară Denise Rifai.

Aceasta anunță însă că nu părăsește trustul Antena. Rifai va dezvolta un nou proiect în cadrul Antena, despre care vor oferite detalii la momentul potrivit.

„Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, afirmă jurnalista.

Filmările pentru sezonul al doilea al emisiunii „Furnicuțele” urmează să înceapă în doar câteva zile, iar noile ediții vor fi difuzate la Antena 1 în această toamnă.