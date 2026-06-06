Cum a fost recuperat de la mafia din Palermo palatul în care Dua Lipa și Callum Turner au în acest weekend petrecerea de nuntă

Villa Valguarnera din Bagheria va găzdui petrecerea de nuntă a cântăreței britanice Dua Lipa cu actorul Callum Turner. FOTO: Profimedia Images

În anii 1980, impunătorul palat din secolul al XVIII-lea aflat în apropiere de Palermo a atras atenția mafiei siciliene, care a lăsat un mistreț să alerge liber prin sala de bal și a furat cu elicopterul o statuie din grădină. Astăzi, mafioții au dispărut, iar Villa Valguarnera din Bagheria a atras interesul unei clientele mult mai respectabile. În acest weekend, conacul ar urma să găzduiască petrecerea de nuntă a cântăreței britanice Dua Lipa cu actorul Callum Turner, care ar urma să țină trei zile, scrie The Times.

Potrivit primarului localității, Lipa, în vârstă de 30 de ani, și Turner, 36 de ani, considerat un posibil candidat pentru rolul următorului James Bond, vor contribui la schimbarea imaginii orașului Bagheria din fost bastion mafiot într-un reper cultural pentru celebrități.

„Bagheria își revine după anii în care era cunoscută pentru mafie și violență, iar Dua Lipa ajută acest proces, punând orașul pe hartă dintr-un alt motiv”, a declarat Filippo Tripoli, primarul localității.

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După o nuntă discretă la Old Marylebone Town Hall din Londra, care a avut loc duminica trecută, cei doi ar urma să ajungă la Palermo în acest weekend, după ce s-au îndrăgostit de oraș în timpul unei vacanțe petrecute vara trecută.

Ei sunt cazați la Villa Igiea, un hotel unde au stat în trecut regii Edward al VII-lea și George al V-lea, și au rezervat două etaje. Prima petrecere este programată vineri, la Palazzo Valguarnera-Gangi din Palermo, locul unde a fost filmată celebra scenă a balului din filmul Ghepardul, din 1963.

Potrivit relatărilor, li se vor alătura numeroase celebrități, printre care cântăreața Charli XCX și Sir Elton John.

Sâmbătă seară, Lipa și Turner ar urma să meargă în apropiere, la Bagheria, unde Villa Valguarnera oferă priveliști asupra Golfului Palermo și are 37 de acri de grădini amenajate, completate de o turmă de oi.

Odinioară loc de întâlnire pentru elita intelectuală din Palermo, vila a găzduit scriitori precum Goethe și Stendhal. Ulterior, însă, a atras atenția liderilor Cosa Nostra, care s-au instalat acolo în anii 1980, au lăsat un mistreț să alerge prin sala de bal și au ridicat cu elicopterul o statuie a Ciclopului din grădină, ca parte a unui plan eșuat de a transforma clădirea într-un cazinou. În timp ce mafia făcea avere din construcțiile necontrolate din Sicilia, în jurul vilei au apărut blocuri cenușii de beton.

La acea vreme, Bagheria făcea parte din așa-numitul „Triunghi al Morții” din Sicilia, din cauza numărului mare de asasinate mafiote. Orașul era considerat un refugiu sigur pentru figuri importante ale mafiei, precum Bernardo Provenzano și Matteo Messina Denaro, în perioada în care aceștia se ascundeau de autorități.

În cele din urmă, mafia a fost alungată din Villa Valguarnera de proprietara sa, Vittoria Alliata di Villafranca, o prințesă italiană care a publicat prima traducere în italiană a romanului Stăpânul Inelelor, de Tolkien, la vârsta de 16 ani, înainte de a deveni scriitoare specializată în Orientul Mijlociu.

Ajunsă acum la 76 de ani, ea continuă să închirieze vila. Devotamentul ei pentru întreținerea proprietății a inspirat o reclamă Dolce & Gabbana pentru care designerii au ales-o pe Sophia Loren. Proprietatea a renăscut în același timp cu revenirea orașului Bagheria, după ampla ofensivă împotriva Cosa Nostra din anii 1990, când familiile locale, care odinioară dominau mafia, au fost decimate de arestări.

În 2021, liderul mafiot din Bagheria, Massimiliano Ficano, a fost interceptat de poliție când se lăuda că „Palermo a făcut întotdeauna ce i-a spus Bagheria să facă”, cu puțin timp înainte de a fi arestat și încarcerat.

Tripoli, primarul orașului, a declarat: „Uneori, mafia încearcă să reapară, dar membrii ei sunt arestați rapid, iar mediul de afaceri s-a revoltat împotriva plății taxelor de protecție.”

În fiecare an, un marș antimafie trece pe lângă Villa Valguarnera, pentru a le aminti tinerilor localnici de crimele brutale la care au fost martori părinții lor.

„De ani buni, aici se simte o atmosferă diferită”, a spus Tripoli, adăugând că numărul proprietăților Airbnb din oraș a crescut de la șapte, în 2007, la 200 în prezent.

Pe măsură ce reputația orașului ca centru mafiot se estompează, Bagheria organizează festivaluri de film și gastronomie, precum și expoziții, a mai spus primarul. „Faptul că Dua Lipa vine aici ajută acest proces”, a adăugat el.