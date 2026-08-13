Ce audiențe a făcut Denise Rifai cu emisiunea „Furnicuțele”

Denise Rifai se va ocupa de alte proiecte la Antena 1 FOTO: Hepta

Emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai la Antena 1, a reușit să crească numărul telespectatorilor postului în intervalul 17:00–19:00. Potrivit datelor citate de Pagina de Media, în acest interval, Antena 1 a ajuns să aibă aproape de două ori mai mulți telespectatori decât înainte.

Creșterea s-a reflectat în special în cifrele absolute.

Începând cu noul sezon, „Furnicuțele” va avea un nou prezentator. Emisiunea va fi preluată de Cătălin Măruță, în timp ce Denise Rifai urmează să se concentreze pe alte proiecte tot la Antena 1.

Cele mai bune audiențe obținute de Denise Rifai

Denise Rifai a debutat la „Furnicuțele” pe 20 aprilie, iar primul invitat al emisiunii a fost Raed Arafat. Ediția respectivă a atras 425.000 de telespectatori la nivel național și s-a numărat printre cele mai urmărite ediții ale sezonului, fără a ocupa însă prima poziție.

Recordul emisiunii a fost înregistrat pe 12 iunie. Atunci, invitatul lui Denise Rifai a fost cântărețul de muzică populară Valentin Zamfira, iar ediția a fost urmărită de 485.000 de români, foarte aproape de pragul de jumătate de milion de telespectatori.

De altfel, primele zece ediții din clasamentul audiențelor au trecut toate de 400.000 de telespectatori. Printre invitații care au contribuit la aceste rezultate s-au numărat Paula Chirilă, Dani Oțil și Nicolai Tand.

La celălalt capăt al clasamentului s-au aflat edițiile cu audiențele cele mai mici, care au trecut cu puțin de 200.000 de telespectatori pe minut. Printre acestea s-au numărat ediția din 19 mai, cu doctorul Wargha Enayati - 250.000 de telespectatori, cea din 25 mai, cu Sorin Pârcălab - 240.000, și ediția din 11 mai, cu Cătălin Smărăndescu - 220.000.

Top 10 cele mai urmărite ediții „Furnicuțele”

12 iunie - Valentin Zamfira: 485.000 de telespectatori, dintre care 275.000 din mediul urban și peste 100.000 din targetul comercial;

30 iunie - Paula Chirilă: 480.000;

21 mai - Dani Oțil: 450.000;

20 mai - Raed Arafat: 425.000;

13 iulie - Nicolai Tand: 420.000;

24 iunie - Lora: 415.000;

21 aprilie - Diana Matei: 415.000;

9 iulie - Gabi Tamaș: 410.000;

18 iunie - Chef Samuel Le Torriellec: 405.000;

4 iunie - Cristi Borcea: 400.000.

Per total, la nivel național, „Furnicuțele” a adus Antenei 1 o medie de aproape 350.000 de telespectatori pe minut pe durata emisiunii.