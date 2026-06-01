Dua Lipa s-a căsătorit la Londra cu actorul Callum Turner: Mirele a izbucnit în lacrimi. Petrecerea de nuntă va ține 3 zile, în Sicilia

2 minute de citit Publicat la 14:02 01 Iun 2026 Modificat la 14:02 01 Iun 2026

Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la oficiul de stare civilă din Old Marylebone, în Londra. Sursa foto: Profimedia Images

Cântăreața pop Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit în acest weekend la Londra, au relatat duminică publicațiile britanice, inclusiv The Sun, conform căruia cei doi au pregătit o petrecere fastuoasă de trei zile în Sicilia, relatează AFP și dpa, citate de Agerpres.

Cele două vedete britanice și-au făcut schimb de jurăminte într-o ceremonie civilă intimă la oficiul de stare civilă din Old Marylebone, în centrul Londrei, potrivit The Sun și The Daily Mail. Este locul unde s-a căsătorit, între alte celebrități, Sir Paul McCartney (Beatles), în 2011, cu cea de-a treia și actuala soție Nancy Shevell.

Ambele tabloide au publicat fotografii cu cuplul părăsind primăria mână în mână. Totodată, citând surse, publicațiile au relatat că mirele a început să plângă de bucurie înainte de ceremonie: „Tremura și avea lacrimi în ochi”

Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, a purtat o amplă pălărie albă și un taior Schiaparelli Couture, potrivit British Vogue. Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, a purtat un costum bleumarin.

Ținuta de mireasă a cântăreței a fost imediat comparată cu una dintre cele mai faimoase ținute de nuntă ale celebrităților din toate timpurile: iconicul costum cu fustă purtat de Bianca Jagger în 1971, atunci când s-a căsătorit cu solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger.

Nuntă de trei zile în Sicilia

După această ceremonie, o a doua nuntă și o sărbătoare fastuoasă de trei zile sunt planificate pentru sfârșitul acestei săptămâni în Sicilia, potrivit The Sun. Reprezentanții Dua Lipa și Callum Turner nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea AFP.

Cântăreața britanico-albaneză și actorul formează un cuplu din ianuarie 2024.

Dua Lipa și-a anunțat logodna într-un interviu acordat British Vogue în iunie 2025. „Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a ne imagina o viață împreună și, nu știu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna - este un sentiment cu adevărat special”, a spus ea atunci.

Născută la Londra, Dua Lipa este fiica unor imigranți kosovari. A devenit faimoasă cu single-ul ei de succes 'Be The One' în 2016, apoi a obținut o întreagă serie de succese și umple în continuare stadioanele cu turneele sale.

În 2025, la vârsta de 29 de ani, cântăreața și co-autoarea unor hituri precum 'Levitating' și 'Don't Start Now' a devenit cea mai tânără membră a listei celor mai bogați 40 de oameni sub 40 de ani din Marea Britanie, conform clasamentului anual al celor mai bogați britanici, publicat de Sunday Times. Averea ei era estimată atunci la 115 milioane de lire sterline (137 de milioane de euro).

Callum Turner a jucat în mod notabil în 'Animale fantastice' - pe scenariul scriitoarei JK Rowling, celebră pentru seria Harry Potter - și în adaptarea romanului 'Emma' de Jane Austen, precum și în serialul 'The Capture'.

Numele său, alături de ale altora, circulă ca posibil candidat pentru a deveni următorul James Bond.