Dua Lipa stabilește ultimele detalii ale nunții sale din Sicilia, de săptămâna viitoare. Locația aleasă pentru eveniment

Dua Lipa și Callum Turner se vor căsători la Palermo, în Italia săptămâna viitoare.

Sunt în toi pregătirile pentru nunta cântăreţei Dua Lipa cu actorul britanic Callum Turner, care, deşi fusese programată în luna septembrie, va avea loc weekendul viitor într-o vilă veche din Bagheria, în Sicilia, Italia.

Săptămâna trecută, vedeta a făcut o scurtă călătorie la Palermo pentru rochia de mireasă pe care o va realiza prietena ei, Donatella Versace. Vedeta pop internațională a fost însoţită la Palermo de creatoarea de modă şi s-au cazat la Villa Igiea, hotelul ales drept locaţie pentru cea mai importantă nuntă a anului, relatează La Repubblica.

A fost o vizită rapidă, departe de ochii presei, cu puțin înainte de ceremonie, pentru a pune la punct detaliile finale ale evenimentului care a stârnit agitație în lumea luxului de luni de zile. La acest eveniment internaţional este aşteptat să ajungă şi cântărețul englez Elton John, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai cuplului. Zilele următoare Dua Lipa va merge din nou la Palermo, la Villa Igiea pentru probele finale pentru rochia de mireasă semnată Versace.

În timpul scurtei călătorii de săptămâna trecută, Donatella Versace a distribuit pe rețelele sociale și câteva fotografii cu cântăreața, înconjurată de iasomie, într-o rochie mini, cu cristale, semnată Atelier Versace, aceeași pe care a purtat-o ​​Kate Moss în 1995, iar postarea a fost completată de un „Te iubesc” lăsat de Dua Lipa prietenei sale Donatella la comentarii.

Nunta este secretă și discretă, dar planificarea este deja în toi la hotelul de cinci stele Rocco Forte. Două etaje de apartamente sunt rezervate, iar numele oaspeților iluștri așteptați săptămâna viitoare sunt strict confidențiale.

Vedeta pop rezervase curtea interioară a Galeriei de Artă Modernă din Piazza Sant'Anna, pentru data de 5 septembrie, dar ultimele veşti sugerează că a decis să mute ceremonia pentru a evita riscul ploilor torențiale din septembrie, care ar putea afecta clădirea din secolul al XVIII-lea din Bagheria. Centrul istoric este, de asemenea, așteptat să facă parte din petrecere, în acest sens autorităţile pregătesc un plan special de măsuri, care include închideri de trafic și bariere în jurul Pieței Croce dei Vespri.

Villa Igiea va găzdui prietenii și rudele cuplului. Se pare că apartamentele și camerele hotelului au fost deja rezervate pentru o serie de vedete internaționale. Printre invitați, pe lângă Elton John, care, conform zvonurilor, ar putea fi cavalerul de onoare al cuplului și ar putea cânta la petrecere, se numără Olivia Dean, Mark Ronson și Charli Xcx, care a ales pescăria de ton Scopello drept loc de desfășurare a nunții sale în septembrie anul trecut, Dua Lipa fiind printre invitați.

Cântăreața supraveghează fiecare detaliu al evenimentului. Organizatoarea de nunți Alessandra Grillo, care a organizat în trecut nunta Chiarei Ferragni și a lui Fedez și se numără printre cei mai căutați profesioniști din industria evenimentelor internaționale de mare amploare, este așteptată să coordoneze totul.

Se pare că programul include excursii cu iahtul, cine private în centrul istoric și tururi private ale locurilor emblematice ale orașului. Legătura dintre Dua Lipa şi Palermo s-a consolidat în timpul vacanței de vara trecută petrecută alături de iubitul ei, Callum Turner, care ar putea fi anunțat drept noul James Bond în zilele următoare. Atunci vedeta pop, împreună cu logodnicul său, a petrecut zile întregi hoinărind pe aleile centrului istoric, plimbându-se printre turiști, oprindu-se pentru un aperitiv pe Via Alessandro Paternostro și luând masa la restaurantele din oraș. În timpul șederii sale la Palermo, cântăreața a vizitat și biserica San Giuseppe dei Teatini și a postat o serie de fotografii pe rețelele sociale însoțite de comentariul: „Palermo în inima mea”.