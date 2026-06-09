Valabilitatea permiselor de pescuit emise anul trecut de Administraţia Deltei a fost prelungită. FOTO: Facebook ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Valabilitatea tuturor actelor emise anul trecut pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial a fost prelungită până la sfârșitul lunii, a anunțat marți Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Guvernatorul Rezervaţiei, Florin Stăneaţă, a declarat, pentru AGERPRES, că decizia a fost luată în contextul în care procesul de acordare a autorizaţiei de mediu şi a permisului de pescuit are în vedere un număr total de 1.250 de persoane care-şi desfăşoară activitatea în Deltă.



"Lucrăm în ritm alert, însă am constatat că nu ne putem încadra până la data de 8 iunie, data de la care s-a reluat activitatea de pescuit comercial ca urmare a încheierii prohibiţiei. Pentru a nu lăsa pescarii în afara cadrului legal, s-a luat această decizie de a prelungi valabilitatea documentelor existente până la 30 iunie, dată până la care vom finaliza avizarea noii documentaţii", a explicat Florin Stăneaţă.



Pescuitul comercial şi recreativ s-a reluat, luni, în toată ţara, după ce, în ultimele 60 de zile, resursa acvatică din mediul natural a fost protejată în perioada reproducerii, cu excepţia zonelor de protecţie pentru resursele acvatice vii prevăzute în ordinul comun al Ministerului şi cel al Agriculturii emis anul trecut.



Pescuitul este o activitate tradiţională în Delta Dunării, în legislaţia actuală regăsindu-se ca fiind "comercial".



Anul trecut, pescarii din rezervaţie au avut dreptul să captureze în total 3.038.844 kilograme de peşte, însă datele oficiale raportate la ARBDD arată că au prins doar 2.759.403,55 kilograme, iar 410 pescari nu au capturat nici măcar 75% din cota alocată, ceea ce înseamnă că ARBDD poate să le suspende dreptul de a pescui anul acesta.



Fostul guvernator al Rezervaţiei, Bogdan Bulete, angajat de 11 ani în ARBDD, a menţionat că a fost primul an în care un număr atât de mare de pescari nu şi-au îndeplinit cota, în condiţiile în care acestea sunt între 1.500 de kilograme şi 3.000 de kilograme, anual.