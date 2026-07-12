China a devenit destinaţia occidentalilor care nu îşi permit operaţii şi tratamente în ţările lor. Turismul medical a explodat în Asia

China este cea mai căutată destinaţie pentru sănătate. Foto: Getty

Isaias, un artist și designer care locuiește în Atlanta, avea câteva lucruri în minte pentru prima sa călătorie în China. Știa că vrea să vadă metropola urbană Shanghai, precum și Chongqing, un megalopolis cu o estetică futuristică din sud-vestul muntos al Chinei. Dar principala sa motivație pentru a zbura în jurul lumii nu a fost pofta de călătorie. A fost un efort de a economisi mii de dolari pe o procedură medicală neacoperită de asigurarea sa din SUA. Isaias este doar unul dintre americanii care caută tratamente medicale mai ieftine în străinătate, pentru orice: de la cancer la îngrijire dentară, deoarece costurile asistenței medicale în țară au atins niveluri record, scrie CNN.

În timpul unui control medical din decembrie, un medic i-a spus lui Isaias, în vârstă de 26 de ani, că are o excrescență anormală la vezica biliară. Deși nu era canceroasă, trebuie îndepărtată chirurgical în decurs de un an.

„În Atlanta, costul suportat de pacient a fost de aproape 10.000 de dolari”, a spus Isaias, care a solicitat ca doar prenumele său să fie folosit pentru a discuta despre istoricul său medical personal.

Tatăl său a început să caute opțiuni alternative în străinătate, inclusiv în Marea Britanie și în China. Deși costurile din Marea Britanie erau comparabile, o agenție de turism medical i-a pus în legătură cu o unitate din Shenzhen, care le-a oferit un preț de sub 2.000 de dolari pentru aceeași procedură.

„Încercam să rămânem locali, doar ca să evităm întârzierile sau orice altceva. Dar costul a fost pur și simplu incredibil”, a spus Isaias.

Agenția l-a ajutat să solicite o viză turistică de 90 de zile și să rezerve un zbor dus în martie. Odată ajuns acolo, cineva din cadrul agenției l-a ajutat să configureze aplicațiile telefonului chinezesc de care avea nevoie pentru a se descurca în viața de zi cu zi.

„Operația și recuperarea au durat aproximativ 48 de ore”, a spus el.

După câteva zile explorând Shenzhen, a mers la Chongqing și a lăsat restul călătoriei neterminate, cu planuri vagi de a vizita în continuare Shanghai și Hong Kong.

„Am venit la Chongqing pur și simplu pentru că văd orașul peste tot pe Instagram. M-am gândit că, din moment ce sunt deja aici, în China, voi vedea doar câteva orașe”, a spus el.

O atracție turistică

Națiunile asiatice sunt din ce în ce mai căutate de vizitatori precum Isaias, care își doresc mai mult decât o vacanță, în încercarea de a-și stimula economiile locale.

Asociația Turism Medical, o organizație non-profit care contribuie la promovarea și facilitarea turismului medical, a estimat că industria globală va valora peste 100 de miliarde de dolari.

Stimulentul financiar pentru a deveni o destinație de turism medical este evident în Coreea de Sud, care a primit peste 2 milioane de pacienți străini anul trecut, al treilea an record consecutiv. Acești turiști și însoțitorii lor au cheltuit peste 8 miliarde de dolari și au generat peste 15 miliarde de dolari în producție internă, potrivit Institutului Coreean pentru Economie Industrială și Comerț.

„Vizitatorii din Statele Unite au crescut cu 70,4% față de anul precedent”, a anunțat Ministerul Sănătății și Bunăstării al țării.

Pe măsură ce tehnologia medicală din regiune se îmbunătățește, iar costurile asistenței medicale occidentale cresc, alte națiuni, inclusiv China, Vietnam și Filipine, concurează și ele pentru a se redenumi în „centre de turism medical”. Directorii unităților medicale din Asia au declarat că succesul lor va depinde, probabil, de eforturile de marketing și de guvern de a atrage pacienții din străinătate.

„Redefinirea imaginii țării ca destinație sigură, ca țară modernă, progresistă, ca țară accesibilă, este ceva ce trebuie făcut”, a declarat Dennis Serrano, președintele Centrului Medical St. Luke din Quezon City, Filipine.

Instituția medicală a început să colaboreze cu departamentul de turism al comitatului anul trecut.

„Cel mai mare risc cu care se confruntă călătorii îl reprezintă complicațiile medicale rezultate în urma procedurilor efectuate, fără posibilitatea de a recurge la întoarcerea acasă”, a declarat Renée-Marie Stephano, director executiv al Global Healthcare Accreditation, care oferă certificare spitalelor care îndeplinesc standardele internaționale de siguranță.

„Alte potențiale capcane includ calitatea variabilă a îngrijirii medicale, barierele lingvistice și necunoașterea standardelor privind medicamentele sau dispozitivele”, a spus ea.

Din aproximativ 5% dintre spitalele la nivel global care au departamente pentru pacienți internaționali, Stephano a estimat că mai puțin de 1% sunt acreditate internațional.

„Poate fi foarte dificil dacă pacienții merg la unități medicale care nu au o persoană dedicată care să îi ajute cu experiența lor. Trebuie stabilită multă încredere”, a spus ea.

Tratamente mai ieftine și mai rapide

Zeeshan Zaman, care a fondat platforma de turism medical Clinics on Call în 2014, a declarat că până acum 18 luni, mai puțin de 10% dintre clienții săi erau interesați de servicii medicale în Asia. Acum, el estimează că aproximativ una din patru solicitări este despre China.

„Anterior, turiștii medicali din America de Nord preferau în mare măsură țările din aceeași emisferă, cum ar fi Mexic, Brazilia și Columbia. Pacienții sensibili la prețuri din Europa de Est și Orientul Mijlociu mergeau adesea în Turcia sau India. Însă timpii de așteptare și costurile medicale în destinațiile tradiționale sunt în creștere.

În primul rând, sunt cozi lungi. În al doilea rând, prețurile sunt destul de mari. Oamenii caută alternative, iar unele dintre aceste țări asiatice le oferă”, a spus Zaman.

De exemplu, el a spus că un tratament foarte solicitat, terapia cu celule CAR-T, o formă de imunoterapie care combate cancerele de sânge, poate costa peste 500.000 de dolari în Europa, comparativ cu aproximativ 60.000 de dolari în China.

Creșterea numărului de persoane care solicită tratament în străinătate vine în contextul în care costurile asistenței medicale din SUA au atins niveluri record. Datele de la Centrele pentru Servicii Medicare și Medicaid au arătat că, în SUA, cheltuielile naționale pentru sănătate au ajuns la aproape 5,3 trilioane de dolari în 2024, mai mult decât dublu față de 2010.

Avantajul de cost, relaxarea restricțiilor privind vizele și reputația tot mai mare pentru asistența medicală fiabilă au oferit Chinei un avantaj față de alte destinații de importanță ridicată în domeniul sănătății. Anul trecut, spitalele din China au primit 1,28 milioane de străini, o creștere de 73% față de 2022, au relatat presa de stat.

„Eram puțin neliniștită din cauza tuturor acestor lucruri”, a spus Caroline Stockler, în vârstă de 61 de ani, care se gândise la ideea de a face liposucție mai bine de un an înainte de a zbura la Shenzhen în mai.

Ea a spus că procedura în Noua Zeelandă ar fi costat de aproximativ trei ori mai mult decât întreaga călătorie în China.

O agenție de turism medical a ajutat-o ​​să aranjeze transportul local, traducerea și plățile, iar ea a achiziționat o asigurare de călătorie și i-a cerut medicului local să supravegheze recuperarea ei odată ce se întoarce acasă.

„Am fost atât de norocoasă, nu am avut complicații, nimic. Cred că igiena a fost extrem de ridicată. Niciodată nu fost goală și stropită cu iod de trei ori”, a explicat ea.

Ascensiunea intermediarilor

În noiembrie, o femeie britanică cu numele de utilizator „AmieinChina” a postat pe TikTok despre decizia sa de a călători la Beijing pentru teste de diagnostic.

„Tratamentul gratuit în Marea Britanie a venit cu așteptare lungă”, a spus ea.

În China, costul zborurilor, cazării, mâncării și al unui control complet, pe care l-a estimat la aproximativ 1.500 de dolari, era încă mai ieftin decât asistența medicală privată la domiciliu.

„Mi-am dat seama că va dura cel puțin două săptămâni până să obțin măcar o programare”, a spus ea în prima parte a unei serii video de opt părți care a adunat peste 1,8 milioane de vizualizări.

„Aș fi putut vorbi cu un specialist, să fac o mulțime de teste, inclusiv camera introdusă în gât, totul, să obțin toate rezultatele și să fiu pusă într-un plan de tratament în acea perioadă în China”, a explicat ea.

După ce contul ei de TikTok a devenit viral, Amie Brillu-Ogden a spus că a primit sute de comentarii și mesaje private în care era întrebată cum se caută tratament medical în China. Acest lucru i-a dat ideea de a-și înființa propria firmă de consultanță.

„Am fost șocată de câți oameni au rezonat exact cu ceea ce spuneam. La început, evident, te gândești: «Ura, videoclipul meu este popular». Dar, pe de altă parte, când citești comentariile și citești despre oameni care și-au pierdut membri ai familiei din cauza cancerului pentru că tratamentul nu a fost pus în aplicare suficient de devreme, sau pentru că această boală nu a fost descoperită, sau pentru că acest test nu a fost administrat, sau pentru că sunt pe o listă de așteptare de nouă luni, este sfâșietor”, a spus Brillu-Ogden, în vârstă de 32 de ani.

„Deși există oportunități tot mai mari pentru astfel de intermediari, care își promovează serviciile pe Google și pe rețelele sociale chineze, obținerea de profit poate fi dificilă”, a declarat Shijie Yu, director de marketing al Medora Health, companie care l-a ajutat pe Isaias să-și aranjeze operația în Shenzhen.

„Majoritatea oamenilor intră în acest domeniu și se gândesc: «O, acesta este un domeniu grozav, pot face mult profit, de acolo pot construi un imperiu». Dar ajung să eșueze, pentru că nu și-au dat seama cât de complex poate fi întregul proces”, a spus ea.

O parte a problemei este că fiecare client nou necesită aproximativ 20 de ore de comunicare, fără nicio garanție a unei vânzări. Alți agenți chinezi de turism medical cu care a vorbit consideră munca mai degrabă o activitate secundară decât o afacere cu normă întreagă.

Yu, care a lucrat la Amazon, a lansat site-ul Medora Health anul trecut împreună cu alți doi fondatori, un chirurg chinez și un fost inginer software la Google. Prima și cea mai mare bază de clienți a companiei este Bangladesh, dar Yu a spus că au lucrat și cu pacienți din Vietnam, Orientul Mijlociu și SUA.

Yu a spus că este mai ușor să câștigi bani facilitând proceduri cosmetice și a observat un interes semnificativ în SUA pentru rinoplastie, mărirea sânilor și liftinguri faciale. Pentru a viza acest segment demografic, compania a lansat recent un site web asociat, numit Medora Beauty.

„Toată lumea se străduiește din răsputeri să obțină pacienți americani”, a spus ea. „SUA este ca o piață de aur.”