Descoperirea pe care mizează Egiptul pentru a atrage cât mai mulți turiști. Un mormânt de 3.000 de ani a fost găsit lângă Luxor

Arheologii au descoperit un mormânt vechi de aproximativ 3.000 de ani în apropierea orașului Luxor. FOTO: Facebook Ministry of Tourism and Antiquities

Arheologii au descoperit un mormânt vechi de aproximativ 3.000 de ani în apropierea orașului Luxor, din sudul Egiptului, au anunțat autoritățile. Descoperirea este una dintre cele mai recente prezentate de Egipt pentru a atrage mai mulți turiști, scrie CBS News.

Mormântul i-ar fi aparținut unui bărbat numit Paser și a fost găsit de o echipă olandeză de la Universitatea Leiden. Situl se află în necropola Sheikh Abd el-Qurna, pe malul vestic al Nilului, la Luxor, potrivit Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților. Arheologii vor continua cercetările pentru a afla cine a mai fost îngropat acolo și cine au fost acele persoane.

Specialiștii cred că mormântul datează din perioada ramessidă, care cuprinde dinastiile a XIX-a și a XX-a ale Egiptului Antic. Ei au ajuns la această concluzie după ce au analizat stilul inscripțiilor.

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Mormântul se află la est de un alt sit funerar cunoscut și are forma obișnuită a mormintelor private din Teba, din perioada Regatului Nou, între anii 1570 și 1069 î.Hr.

Acesta este format dintr-o curte deschisă, care duce spre o capelă săpată în stâncă, în formă de „T” întors. Camerele funerare se află sub pământ.

În curte, arheologii au găsit mai multe elemente bine păstrate. Printre ele se află o bancă din cărămidă de lut, pe care era așezată o stelă funerară, și o scară cu rampe înclinate care duce spre intrare.

În interior, cercetătorii au descoperit inscripții cu numele lui Paser. Acesta este reprezentat în timp ce se roagă mai multor zei, dar și stând alături de soția sa în fața unei mese cu ofrande.

Echipa va continua să documenteze și să studieze mormântul pentru a afla cine a fost îngropat acolo și pentru a înțelege mai bine importanța descoperirii.

Descoperirea vine în contextul în care Egiptul încearcă să folosească noile descoperiri arheologice pentru a susține turismul, o sursă importantă de venituri pentru țară.

Luxor găzduiește unele dintre cele mai cunoscute monumente și situri arheologice din lume. Noul mormânt a fost descoperit în cadrul unui proiect de cercetare început în 2018.

Anul trecut, tot în apropiere de Luxor, un mare mormânt al unui faraon a fost redeschis turiștilor după mai bine de 20 de ani de restaurare. În interior se află picturi cu faraonul Amenhotep al III-lea, care a domnit între anii 1390 și 1350 î.Hr., alături de mai mulți zei egipteni.

Tot în acest an, în provincia Beheira, din nordul Egiptului, aproape de Marea Mediterană, arheologii au descoperit obiecte într-un cimitir greco-roman vechi de peste 2.300 de ani. Acestea arată cum s-au schimbat obiceiurile de înmormântare de-a lungul a aproximativ șase secole.