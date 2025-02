Îndrăgostiţi de Maramureş, doi soţi din Germania au început să construiască un sat cu case restaurate. Una are peste 200 de ani

Cuplul german a venit pentru prima dată în România în urmă cu mai bine de trei decenii. Sursa foto: Getty Images

Îndrăgostiţi de Maramureş, doi soţi din Germania au decis să construiască un sat cu case tradiţionale din lemn, pe care le-au restaurat. Una dintre locuinţe are peste 200 de ani şi oricine îi calcă pragul are parte de o experienţă unică, transformatoare. Povestea cuplului, care pare un scenariu de film, a făcut înconjurul lumii recent, după ce o jurnalistă din Regatul Unit i-a vizitat în Maramureş şi a vorbit despre surprizele de care a avut parte pe moşia acestora.

Lilli Steier, arhitectă, şi soţul ei Volker Bulitta, un economist renumit, au ajuns prima dată în Maramureş la scurt timp după Revoluţia din 1989 şi au fost cuceriţi de locurile idilice în care timpul curge diferit, dar mai ales de tradiţii şi de generozitatea locuitorilor. Este vorba de a celor din Botiza, o localitate situată la aproape 120 de kilometri de Baia Mare, la poalele Munţilor Ţibleşului. În 2005, ei şi-au lăsat viaţa agitată din Germania şi s-au mutat în România ca să se bucure de liniştea şi frumuseţile Maramureşului. Astfel, ei au cumpărat un teren care se întinde pe aproape 100 de hectare şi câteva case din lemn, pe care le-au recondiţionat.

"Nu existau hărți turistice în acele zile post-comuniste (...), dar localnicii le-au oferit o primire călduroasă, împărțindu-și cu generozitate atât casele, dar şi oalele cu tocană. Ulterior, au tot revenit în satul Botiza, iar în 2005, au cumpărat terenul care este acum inima moşiei lor, Şesuri, şi o casă veche din lemn de renovat", a declarat Liz Boulter pentru The Guardian.

Cea mai apreciată locuinţă a fost construită în urmă cu două secole, iar Lilli Steier şi-a folosit talentul ca să restaureze fiecare parte care nu îşi pierduse complet farmecul. Tototdată, ea a armonizat tradiţionalul şi modernul în interiorul casei.

"Am stat în Casa Palaga, veche de 200 de ani, care are tavane și uși originale, o cameră de zi uriașă cu cărți, artă, covoare lucrate manual și trepte care duc către două dormitoare și o baie modernă. O sobă ceramică încălzeşte pereţii pe timp de noapte (...). În prima dimineață, ne-am plimbat pe moșie, admirând pădurile sălbatice de stejar și mesteacăn argintiu, un pârâu limpede și sute de fluturi. Volker și Lilli au o mică fermă în care există: caii, capre şi o turmă de bovine", a mai povestit Liz Boulter, potrivit sursei citate.

Cei doi soţi au fost ghizi excelenţi pentru jurnalistă, căreia i-au vorbit despre toate atracţiile Maramureşului, iar Cimitirul Vesel de la Săpânţa, Muzeul Satului Maramureșean, Mănăstirea Botiza şi Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" din Ieud Deal, care a fost inclusă, în 1999, de UNESCO, pe lista monumentelor cu valoare de patrimoniu cultural mondial, împreună cu alte șapte biserici de lemn din judeţul Maramureș.

Altarul şi alte detalii din interiorul Bisericii de lemn din Ieud Deal, care a fost inclusă de UNESCO, în 1999, pe lista monumentelor cu valoare de patrimoniu cultural mondial, împreună cu alte șapte lăcaşuri de cult din lemn din Maramureș. Sursa foto: Getty Images

"În timpul plimbării noastre, am trecut pe lângă Mănăstirea Botiza, care are turnuri ascuțite și arcade de lemn. (...). La o scurtă distanță spre est se găseşte biserica Ieud Deal, care este cea mai veche dintre cele opt lăcaşuri de cult din lemn din zonă, incluse pe lista UNESCO. Construită în 1628, are un acoperiș cu două straturi, iar fiecare centimetru din interiorul său este acoperit cu picturi exuberante", a mai spus Liz Boulter.