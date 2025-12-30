Cireși înfloriți iarna, în China. Imagini din dronă arată „primăvara de decembrie” pe Muntele Wuliang: Cum se explică fenomenul inedit

Imagine din dronă arată oameni care vizitează Muntele Wuliang din China plimbându-se printre cireșii înfloriți, 24 decembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Imagini aeriene realizate cu drona pe 24 decembrie 2025 arată un peisaj care, pentru europeni, pare ireal: cireși înfloriți în plină iarnă. Fotografiile surprind „primăvara de decembrie” și vizitatorii care se plimbă printre pomi acoperiți de flori roz, într-o zonă montană din sud-vestul Chinei, exact în perioada în care mare parte a lumii se află în sezonul rece.

Muntele Wuliang este situat în Nanjian Yi Autonomous County, în provincia Yunnan, una dintre cele mai diverse și pitorești regiuni ale Chinei.

Zona este cunoscută pentru munții săi împăduriți, plantațiile de ceai și clima mai blândă comparativ cu alte regiuni ale țării.

Datorită poziționării sale geografice și altitudinii, Wuliang beneficiază de ierni relativ temperate, ceea ce permite apariția unor fenomene naturale neobișnuite pentru această perioadă a anului.

De ce înfloresc cireșii în luna decembrie

În timp ce în România cireșii intră într-o perioadă de repaus vegetativ, pe Muntele Wuliang anumite soiuri de cireși înfloresc chiar la începutul iernii. Acest lucru este posibil datorită climei din Yunnan, unde temperaturile rămân moderate, iar diferențele dintre zi și noapte favorizează declanșarea înfloririi.

Florile apar pe fundalul plantațiilor de ceai verde, creând un contrast spectaculos care a devenit emblematic pentru această zonă.

Pentru mulți turiști, peisajul cu cireși înfloriți în decembrie este complet neașteptat. Imaginea florilor delicate, asociate de obicei cu primăvara, într-un cadru de iarnă fără zăpadă, oferă o experiență aparte.

Fotografii și pasionați de natură ajung aici special pentru a surprinde acest moment efemer, considerat unul dintre cele mai fotogenice din sud-vestul Chinei.

De ce este Muntele Wuliang atât de vizitat

Muntele Wuliang atrage anual un număr mare de vizitatori, în special în perioada înfloririi cireșilor. Oamenii vin pentru plimbări relaxante printre pomi, pentru fotografii aeriene și panorame spectaculoase, dar și pentru a se bucura de atmosfera liniștită a acestei regiuni montane.

Turismul este strâns legat de cultura locală și de tradițiile minorității Yi, care contribuie la identitatea distinctă a locului.

Regiunea Wuliang este cunoscută nu doar pentru cireșii săi, ci și pentru plantațiile vaste de ceai care se întind pe versanții muntelui.

Florile roz ale cireșilor par să plutească deasupra teraselor verzi, iar priveliștea este cu atât mai impresionantă atunci când este surprinsă din aer. Tocmai această combinație dintre agricultură, natură și relief montan face ca zona să fie considerată una dintre cele mai frumoase din Yunnan.