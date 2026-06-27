O fostă stewardesă dezvăluie un truc simplu pentru bilete de avion mai ieftine: ”Funcționează de fiecare dată”

Secretul este să lași necompletată destinația și să activezi opțiunea „Date flexibile”. Foto: Getty Images

Căutarea unor zboruri ieftine poate deveni o adevărată provocare. Prețurile se schimbă constant, iar găsirea celei mai bune oferte cere timp și răbdare. O fostă stewardesă spune însă că există o metodă simplă prin care costurile călătoriilor pot fi reduse, fără aplicații sau servicii plătite, potrivit fakt.pl.

Mulți compară ofertele companiilor aeriene, urmăresc promoțiile și încearcă să prindă reducerile de scurtă durată. Potrivit fostei însoțitoare de bord, unul dintre cele mai eficiente instrumente este chiar o platformă folosită zilnic de milioane de oameni.

Trucul care folosește „date flexibile”

Creatoarea contului de TikTok @hacks.travel, urmărit de milioane de utilizatori, a publicat un clip în care explică metoda pe care o consideră una dintre cele mai simple pentru a găsi bilete la preț bun.

În loc să caute zboruri în mod clasic, direct pe site-urile companiilor aeriene, ea recomandă utilizarea Google Flights. Secretul este să lași necompletată destinația și să activezi opțiunea „Date flexibile”. Astfel, platforma analizează automat mai multe perioade de călătorie și afișează cele mai ieftine variante disponibile.

După alegerea lunii și a duratei vacanței, rezultatele apar pe o hartă interactivă, unde utilizatorul poate vedea rapid prețurile orientative către diferite orașe și țări.

Exemple de destinații ieftine

În videoclip, fosta stewardesă a arătat oferte către Los Angeles, Chicago, Miami și Toronto. Apoi a făcut aceeași căutare pentru Europa, unde au apărut variante avantajoase pentru Spania, Irlanda și Grecia.

„Este un truc care lasă motorul de căutare să verifice toate zborurile dintr-o lună și să găsească cea mai ieftină opțiune”, a explicat ea, adăugând că nici nu mai știe câți bani a economisit folosind această metodă.

Nu toată lumea este convinsă

Sfatul a stârnit interesul multor internauți, iar numeroși utilizatori au spus că au găsit astfel vacanțe mai ieftine, mai ales în afara sezonului de vârf.

Au existat însă și comentarii sceptice. Unii au atras atenția că cel mai mic preț nu înseamnă întotdeauna cea mai bună alegere. Zborurile foarte ieftine pot include escale lungi sau un timp de călătorie mult mai mare.

„Nu înseamnă asta că drumul poate dura și 30 de ore?”

„Da, e un pont bun, dar unele variante au escale de aproape două zile”, au remarcat câțiva utilizatori.

Când funcționează cel mai bine

Metoda nu garantează întotdeauna cel mai mic preț posibil, însă poate fi foarte utilă pentru cei care nu sunt legați de o dată sau de o destinație anume. Tocmai această flexibilitate îi ajută pe mulți călători să descopere oferte care, într-o căutare obișnuită, ar putea trece neobservate.