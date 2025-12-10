Orașul din Italia care a introdus „taxa pentru îndrăgostiți”. Cine vrea să vadă cel mai cunoscut balcon din lume plătește 12 euro

Orașul Verona a decis să introducă o taxă de intrare de 12 euro, cu rezervare pe internet obligatorie, pentru curtea interioară a Casei Julietei. Sursa foto: Profimedia Images

Oraşul italian Verona se află în centrul unor controverse la nivel internaţional după ce autorităţile locale au introdus de pe 6 decembrie până pe 6 ianuarie o taxă de 12 euro ​pentru a limita afluxul de turiști în perioada Crăciunului.

Este imposibil să vizitezi Verona fără să te oprești la faimosul balcon al Julietei, care a devenit emblema orașului și o destinație obligatorie în tururile turistice. De-a lungul anilor, a devenit extrem de aglomerat: este unul dintre cele mai populare puncte turistice ale orașului, un flux care a devenit dificil de gestionat. De aceea au fost necesare măsuri drastice de izolare, o modalitate de a face vizita mai plăcută pentru cei care trec prin zonă, fără a fi nevoiți să se confrunte cu cozi interminabile și aşteptări lungi, relatează Fanpage.

Prin urmare, orașul Verona a decis să introducă o taxă de intrare de 12 euro, cu rezervare pe internet obligatorie, pentru a intra în curtea interioară a Casei Julietei de pe Via Cappello, care până acum era accesibilă gratuit. Administrația a introdus, de asemenea, o limită de capacitate, reducând-o de la 130 la 100 de persoane . De asemenea, a stabilit un număr maxim de vizitatori zilnici și a introdus vizite în grupuri de 45 de persoane la fiecare 15 minute.

Accesul din Via Cappello a fost împărțit în două rute, separate pe criterii birocratice. Una este rezervată deținătorilor de bilete la Casa Julietei și una exclusiv pentru clienții magazinului de suveniruri adiacent, care are acces direct la curte. De asemenea, ar putea fi introdus în curând un sistem pietonal cu sens unic în perioadele de trafic intens, pentru a reduce și mai mult perturbările cauzate de supraaglomerare în zonă.

Aceste măsuri au intrat în vigoare pe 6 decembrie și vor dura până pe 6 ianuarie, anticipând afluxul de turiști din perioada Crăciunului. În aceste prime zile, nu s-a înregistrat nicio scădere a numărului de vizite. Ba mai mult, spațiul a fost invadat de turişti, care vor să-l admire și să facă o fotografie suvenir, un selfie cu statuia Julietei pentru rețelele sociale. Autorităţile locale iau miercuri în discuţie renunţarea la această „taxă a îndrăgostiţilor” şi găsirea altor soluţii pentru fluidificarea aglomeraţiei din zonă.

Este cu siguranță un loc emblematic care amintește de celebra scenă de la balcon din tragedia Romeo și Julieta de Shakespeare şi care spune povestea iubirii eșuate dintre Montague și Capuleți, două familii rivale. Casa Julietei a fost deschisă în 1973: este situată într-o clădire fortificată medievală, restaurată de mai multe ori. Clădirea originală a fost deținută de familia Cappello (sau Capulet). A găzduit un han, apoi magazine și, în cele din urmă, a suferit o renovare decisivă odată ce a intrat în posesia orașului Verona. În 1939, sub conducerea lui Antonio Avena (directorul Muzeelor ​​Civice), s-a luat decizia de a se reconstrui scena fatidică a balconului. Mormântul Julietei și casa lui Romeo se află, de asemenea, în apropiere.