Orașul spaniol care e printre destinațiile de top din Europa în această vară. Trei motive pentru care turiștii sunt atrași de acest loc

Alicante, aflat pe coasta Costa Blanca din Spania, atrage în ultima perioadă un interes tot mai mare datorită prețurilor accesibile și vremii însorite pe tot parcursul anului, fiind popular atât în rândul turiștilor, cât și al nomazilor digitali. Tot mai mulți turiști aleg vara aceasta acest oraș, atrași de vremea caldă, mâncarea gustoasă și cultura bogată, scrie Euronews.

Tripadvisor a dezvăluit unde intenționează să meargă oamenii, pe baza primelor rezultate ale Summer Travel Index 2026. Raportul evidențiază destinațiile cu cea mai rapidă creștere în preferințele turiștilor britanici de la un an la altul, pentru călătorii programate între iunie și august.

Destinațiile din Spania domină clasamentul, Alicante ocupând primul loc, iar Playa de Palma, Malaga și Sitges se află, de asemenea, în top 10.

În clasament apar și alte destinații populare, precum Rodos, Budapesta și Dublin, dar și locuri aflate în ascensiune, cum sunt Alvor, Ksamil și Cracovia.

FOTO: Profimedia Images

De ce Alicante este cea mai populară destinație în tendințe pentru 2026

Orașul oferă un amestec aparte între stilul modern de viață de la malul mării și farmecul istoric, cu influențe maure, mediteraneene și creștine, dar și cu un centru animat.

FOTO: Profimedia Images

Turiștii pot vizita castelul Santa Bárbara, aflat pe deal, sau pot merge pe animata promenadă Explanada de España, celebră pentru mozaicul său colorat. De asemenea, pot explora străduțele înguste din vechiul cartier El Barrio Santa Cruz, decorate cu plăci tradiționale și flori.

Cei care vor să se relaxeze pot alege plaje curate precum Postiguet Beach sau pot face o excursie cu barca spre insula Tabarca, unde pot face snorkeling în ape limpezi.

Iubitorii de cultură se pot bucura și de festivalul Mauri și Creștini, organizat vara, de la sfârșitul lunii aprilie până la jumătatea lui octombrie în diverse regiuni. Pentru artă și istorie, pot vizita MACA, Muzeul de Artă Contemporană, sau Muzeul Ocean Race, iar pentru produse locale, piața centrală oferă brânzeturi și preparate din carne.

La capitolul gastronomie, vizitatorii pot încerca arroz a banda, un preparat din orez gătit în supă de pește, dar și o varietate de tapas și fructe de mare proaspete.