Cum se formează „Ochiul Dragonului”, fenomenul misterios care rezistă doar două săptămâni pe an, pe un munte din Japonia

„Ochiul Dragonului”, fenomenul spectaculos care se formează pe un munte din nordul Japoniei, la sfârșitul primăverii FOTO: Profimedia Images

Un fenomen natural spectaculos atrage anual vizitatori din întreaga lume în nordul Japoniei, la sfârșitul primăverii, când zăpada începe să se retragă de pe versanții muntelui Muntele Hachimantai, aflat la granița prefecturilor Iwate și Akita. La altitudinea de 1.613 metri, în apropierea vârfului, apare pentru scurt timp un peisaj fascinant și misterios cunoscut sub numele de „Ochiul Dragonului”.

Fenomenul se formează în Lacul Kagami-numa, denumit și „Mirror Marsh” (Lacul Oglindă), pe măsură ce gheața acumulată peste iarnă începe să se topească.

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Dezghețul nu are loc uniform, iar marginile lacului și anumite zone din jurul malurilor se eliberează mai repede de zăpadă și gheață, în timp ce în centru rămâne o porțiune albă, asemănătoare unei pupile. În același timp, apa capătă o nuanță albastru intens datorită reflexiei luminii solare și a cerului senin, creând imaginea impresionantă a unui ochi uriaș de dragon.

Considerat un simbol al apropierii verii, „Ochiul Dragonului” este vizibil doar pentru aproximativ două săptămâni, de regulă între sfârșitul lunii mai și jumătatea lunii iunie. Tocmai caracterul său efemer îl transformă într-una dintre cele mai căutate atracții naturale din regiunea Hachimantai.

Accesul către lac este relativ facil. Vizitatorii pot ajunge cu mașina sau cu autobuzul până aproape de vârful muntelui, iar apoi o plimbare de aproximativ 15 minute îi conduce la punctul de observare al spectaculosului fenomen.

Peisajul unic a fost surprins de-a lungul anilor atât de fotojurnaliști și fotografi profesioniști, inclusiv din dronă, cât și de numeroșii turiști care călătoresc special în această perioadă pentru a admira și fotografia impresionantul „Ochi al Dragonului”, una dintre cele mai spectaculoase creații ale naturii din Japonia.