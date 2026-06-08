Țara în care locuitorii s-au săturat de turiști se așteaptă anul acesta la un record de vizitatori. Asta crește și mai mult revoltele

Spania se pregătește pentru un nou an record în turism. FOTO: Getty Images

Spania se pregătește pentru un nou an record în turism, deoarece vizitatorii se reorientează spre destinații considerate mai sigure, în contextul escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea numărului de turiști aduce însă și tensiuni tot mai mari în marile orașe, unde localnicii acuză scumpirea chiriilor, aglomerația și transformarea cartierelor în zone dedicate aproape exclusiv vizitatorilor.

De pe terasa de pe acoperișul unui hotel, Fede Fuster privește peste Benidorm, spre clădirile înalte din apropiere și spre celebra plajă largă a orașului. „Cu toate calitățile și defectele sale, acesta este un loc de care suntem mândri”, spune el. „Este un loc al oportunităților.”

Fuster este președintele asociației locale de turism, iar familia sa s-a numărat printre primele care au construit un hotel în acest oraș mediteraneean, în anii 1950.

Benidorm are încă o populație de doar 77.000 de locuitori, însă în plin sezon estival ajunge să găzduiască de aproximativ cinci ori mai mulți oameni, datorită statutului său de una dintre principalele destinații turistice ale Spaniei.

După ce pandemia de Covid a lăsat stațiuni precum Benidorm aproape pustii și a blocat industria turistică spaniolă, revenirea a fost spectaculoasă. Numărul turiștilor străini care au ajuns în țară a doborât record după record în fiecare an, ajungând la 97 de milioane în 2025.

În prezent a doua cea mai mare destinație turistică din lume, imediat după Franța, Spania este așteptată să își consolideze succesul și în 2026.

„Cred că acesta va fi un an excelent. Sunt optimist. Vorbim despre posibilitatea de a ajunge la 100 de milioane de turiști în Spania. Dacă vom continua să creștem în acest ritm, vom deveni foarte curând numărul unu în lume.”, spune Fuster.

Experții din industrie estimau inițial o creștere mai modestă în 2026. Însă izbucnirea conflictului americano-israelian cu Iranul a făcut din Spania o alternativă tot mai atractivă față de destinațiile de vacanță din Orientul Mijlociu, precum Dubai, dar și față de țări din estul Mediteranei, cum sunt Turcia și Cipru.

„În astfel de momente de criză, de atacuri militare sau războaie, rezervările cresc întotdeauna”, spune Fuster, care își amintește un fenomen similar în 2011, în timpul tulburărilor provocate de Primăvara Arabă. El insistă însă că ar prefera ca Spania să concureze cu alte țări fără un astfel de avantaj. „Ori de câte ori există o criză în estul Mediteranei sau în Orientul Mijlociu, Spania este văzută ca un loc sigur în care să mergi”, spune Francisco Femenia-Serra, lector de geografie la Universitatea Complutense din Madrid.

El explică faptul că „o parte dintre turiștii care, în mod normal, ar merge în Turcia sau Egipt, de exemplu datorită prețurilor mai mici, ar putea ajunge în Spania”.

Datele oficiale privind sosirile turistice în Spania par să confirme acest lucru. Țara a primit 9,1 milioane de vizitatori internaționali în aprilie, un nou record pentru această lună. Cifra este cu 5,2% mai mare decât în aprilie 2025, ceea ce înseamnă 450.000 de turiști în plus.

În același timp, Aeroportul Internațional Dubai a înregistrat în martie o scădere de 66% a numărului de pasageri, după ce zborurile și rezervările au fost reduse semnificativ din cauza situației din Iran.

Turismul contribuie direct cu 13% la PIB-ul Spaniei, iar industria a fost un element esențial în creșterea economică din ultimii ani, care a depășit-o pe cea a Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii.

Localnicii sunt tot mai nemulțumiți

Un posibil risc este impactul creșterii costurilor la combustibil, care ar putea reduce călătoriile externe ale europenilor.

Cealaltă mare preocupare pentru industria spaniolă este una internă: nemulțumirea tot mai mare a localnicilor față de efectele turismului asupra orașelor și comunităților în care trăiesc.

„Turismul a fost întotdeauna acceptat ca un sector economic pozitiv pentru Spania”, spune Femenia-Serra. „Acest lucru s-a schimbat din 2016, 2017, când termenul de supraturism a început să fie asociat cu unele orașe, precum Barcelona. Acum, cei mai mulți spanioli sub 45 de ani au o imagine diferită despre turism. Îl văd ca pe un sector care are, evident, un impact pozitiv, dar și consecințe negative asupra vieții lor.”

Din 2024, Barcelona și multe alte destinații turistice importante de pe coasta Mediteranei, din Insulele Baleare și din Insulele Canare au fost scena unor proteste de vară față de numărul considerat excesiv de vizitatori.

Un sondaj YouGov realizat la nivel european și publicat în septembrie 2024 a arătat că 28% dintre spanioli au o părere negativă despre turismul străin, de departe cel mai mare procent dintre țările analizate. Raportul a mai arătat că două treimi dintre spanioli simpatizează cu protestele.

Nemulțumirile localnicilor vizează aglomerația provocată de vizitatori în centrele orașelor, impactul asupra mediului și, mai ales, ideea că turismul agravează criza locuințelor din Spania. În ultimele săptămâni a început un nou val de proteste față de chiriile tot mai mari, turismul fiind adesea asociat direct cu această problemă.

Într-o librărie din centrul Valenciei, un grup de chiriași locali se întâlnește periodic pentru a discuta problemele legate de locuire cu reprezentanți ai Sindicat de Llogateres, o organizație activistă a chiriașilor. Mulți dintre cei care participă au văzut cum chiriile le-au crescut puternic atunci când proprietarii au revizuit contractele.

„Avem, pe de o parte, piața locuințelor turistice, iar pe de altă parte piața rezidențială”, spune Jordi Vila, reprezentant al Sindicat de Llogateres.

„Când vine momentul reînnoirii contractelor de închiriere, proprietarii nu se mai gândesc să stabilească chiriile în funcție de salariile localnicilor, ci în funcție de veniturile celor care vin din străinătate, care pot fi de trei sau patru ori mai mari. Astfel, localnicii ajung să fie împinși afară din propriile case.” El indică Barcelona, aflată mai la nord pe coasta Mediteranei, drept exemplul cel mai clar al acestui fenomen, descriind centrul orașului ca pe „un fel de parc tematic”, unde extinderea cazărilor turistice i-a alungat pe localnici.

„Prea multe Airbnb-uri și prea puține locuințe”

În regiunea nordică Asturias, pe mai multe proprietăți închiriate turiștilor au apărut în ultimele zile graffiti cu mesajul: „Afacerea voastră, ruina noastră.”

În timp ce organizații precum Sindicat de Llogateres continuă campaniile, guvernul de coaliție de stânga a identificat și el locuințele turistice drept o problemă.

În 2025, premierul Pedro Sánchez a avertizat că „există prea multe Airbnb-uri și prea puține locuințe”. În decembrie, guvernul său a amendat platforma de închirieri turistice cu 65 de milioane de euro, echivalentul a 75,5 milioane de dolari sau 56 de milioane de lire sterline, pentru promovarea unor apartamente fără licență.

Și autoritățile locale au anunțat măsuri pentru limitarea creșterii numărului de locuințe turistice și pentru gestionarea fluxurilor mari de vizitatori.

Unele primării restricționează acordarea de autorizații pentru apartamente turistice, iar Barcelona a anunțat că va retrage până în 2028 licențele pentru toate cele 10.000 de apartamente destinate închirierilor pe termen scurt. Orașul a mai anunțat și dublarea taxei turistice, până la opt euro, pentru pasagerii de pe nave de croazieră care fac opriri scurte.

Activiștii locali salută aceste măsuri, dar cer acțiuni mai ferme. Industria turistică este însă îngrijorată. Asociația Exceltur a cerut „repararea legăturilor dintre sectorul turistic și localnici”.

Sectorul apartamentelor de vacanță a invocat, la rândul său, un raport PwC privind planul Barcelonei de retragere a licențelor, avertizând că acesta ar putea afecta competitivitatea orașului și ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă.

Femenia-Serra spune că orașele încă încearcă să găsească soluții eficiente. „Avem măsuri care încearcă să reducă impactul turismului și să distribuie turiștii în orașe într-un mod diferit”, spune el. „Dar încă nu am văzut nicio măsură care să fie eficientă în reducerea numărului de turiști.”

La Benidorm, în timp ce se gândește la ceea ce pare să fie încă o vară record pentru Spania, Fede Fuster recunoaște reacția tot mai critică față de sectorul său. „Noi spunem că suntem industria fericirii”, afirmă el. „Dar trebuie să înțelegem și că avem un impact asupra vieții normale a cetățenilor. Felul în care îi primim pe oameni, felul în care avem grijă de ei, bucuria noastră și modul nostru de viață sunt lucruri pe care turistul le apreciază cu adevărat. Aceasta este cheia. De aceea trebuie să muncim mult în aceste locuri, mai ales în orașe, unde există sentimentul că turiștii nu sunt bineveniți. Este foarte important pentru noi, pentru că dacă pierdem acest lucru, suntem terminați.”, explică Fuster.