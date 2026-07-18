Pentru că se săturase să plătească taxe și impozite pe casă, un miliardar și-a comandat un iaht de 100.000.000 $ și s-a mutat pe mare

Charles Simonyi, inginerul Microsoft aflat în spatele programelor Word și Excel, locuiește cel puțin 6 luni pe an pe iaht FOTO: Getty Images

Cu zeci de ani înainte ca cei mai bogați oameni ai lumii să înceapă să fugă din statele cu taxe uriașe, cum sunt California și New York, și să se retragă în Florida ori Texas, un magnat din domeniul tehnologiei și-a găsit propria metodă de a evita taxele locale, regulile stricte de construcție și necesitatea de a avea o locuință permanentă.

Charles Simonyi, inginerul Microsoft aflat în spatele programelor Word și Excel, a rezolvat două probleme dintr-o singură mișcare construindu-și o locuință plutitoare de lux. În loc să cumpere apartamente scumpe în diferite orașe, el a comandat construirea unui superiaht personalizat, în valoare de 100 de milioane de dolari, cu o lungime de 71 de metri, numit Skat, potrivit Times of India.

› Vezi galeria foto ‹

Proiectul a început în anii 1990, iar în 2002 iahtul a fost finalizat și livrat. Timp de aproape două decenii, Simonyi a petrecut în jur de șase luni pe an locuind și lucrând la bord, evitând plata a milioane de dolari reprezentând taxe pe proprietate și bucurându-se, în același timp, de unele dintre cele mai exclusiviste locații de pe malul apelor din lume.

O soluție plutitoare la taxele impuse pe uscat

Potrivit estimărilor Forbes, averea lui Simonyi se ridică la aproximativ 7,2 miliarde de dolari. Și-ar fi putut permite cu ușurință să dețină proprietăți oriunde pe Pământ. A analizat achiziția de apartamente de lux în Montreal, Monte Carlo și Copenhaga, însă a constatat că deținerea unor locuințe în mai multe țări presupunea taxe pe proprietate, reglementări stricte privind construcțiile și costuri ridicate de întreținere.

Soluția lui a fost să renunțe la ideea unei locuințe fixe. Mutându-și viața pe un iaht complet echipat și deservit de un echipaj permanent, a evitat taxele regionale pe proprietate și reglementările locale, câștigând în același timp libertatea de a călători oriunde își dorea.

Simonyi folosea iahtul atât ca „o mare casă călătoare”, cât și ca birou complet utilat, petrecând aproximativ jumătate din fiecare an la bord. Întrucât iahtul putea fi mutat ori de câte ori era nevoie, el putea ancora chiar în centrul marilor orașe, ocupând locuri spectaculoase pe malul apei, imposibil de cumpărat pe uscat.

În capitale scandinave precum Oslo, Copenhaga și Stockholm, Simonyi putea ancora Skat chiar lângă palatele regale. La un moment dat a glumit spunând că locuința lui plutitoare îi oferea cea mai bună proprietate imobiliară, cea mai frumoasă baie și un restaurant excelent, toate fără să plătească taxe locale pe proprietate.

Nava plutitoare care a păcălit marinele militare

Construit de șantierul naval german Lürssen și livrat în 2002 sub numele de „Project 9906”, Skat arăta foarte diferit față de alte iahturi de lux ale vremii. Simonyi nu aprecia formele rotunjite și elegante ale multor iahturi, spunând că păreau de parcă ar fi fost „sculptate din brânză moale”.

Pentru a crea ceva diferit, l-a angajat pe celebrul designer naval Espen Øino pentru a proiecta un iaht din oțel care să arate cu adevărat ca o navă din oțel. Rezultatul a fost un design cu suprafețe plate și muchii bine definite, vopsit în două nuanțe de gri, având numărul de bord 9906 inscripționat în stil militar.

Iahtul semăna atât de mult cu o navă militară încât, la un moment dat, o navă de război și-a amânat intrarea într-un port pentru că ofițerii au confundat pentru scurt timp iahtul lui Simonyi cu o navă militară neidentificată.

Deși exteriorul avea un aspect robust și industrial, interiorul fusese amenajat ca o elegantă galerie de artă. Spațiile minimaliste găzduiau lucrări semnate de artiști renumiți precum Roy Lichtenstein și Victor Vasarely, alături de celebrele fotolii Egg create de Arne Jacobsen.

Iahtul are o lungime de 71 de metri și un tonaj brut de 1.998 de tone. Proiectat de Espen Øino International și construit în Germania, acesta navighează confortabil cu o viteză de aproximativ 15 noduri (27,8 km/h). De asemenea, dispunea de propriul heliport.

Pentru ca iahtul să fie cât mai silențios, Simonyi a insistat asupra utilizării unor tehnologii avansate de reducere a zgomotului în timpul construcției. Inginerii au montat motoarele, generatoarele, instalațiile de desalinizare, compresoarele de aer și celelalte echipamente grele pe o platformă masivă din oțel susținută de amortizoare speciale. Acest sistem, inspirat din tehnologia militară, împiedica vibrațiile să se transmită prin corpul navei, permițând ca spațiul pasagerilor să rămână la un nivel de zgomot comparabil cu cel al unei biblioteci – doar 34 de decibeli în timpul navigației. Prin comparație, o stradă rezidențială liniștită produce în mod normal între 40 și 50 de decibeli.

Dezbaterea privind taxele pe avere

Stilul de viață mobil al lui Simonyi a devenit deosebit de relevant pe fondul dezbaterilor privind taxele pe avere din Statele Unite. În 2026, state cu fiscalitate ridicată, precum California și New York, analizează politici fiscale mai dure pentru cei mai bogați locuitori ai lor, determinând unii miliardari să se mute definitiv în state cu taxe mai mici, precum Florida și Texas.

În California, alegătorii urmează să decidă asupra unei propuneri privind introducerea unei taxe unice de 5% aplicată persoanelor cu o avere netă de cel puțin un miliard de dolari la data de 1 ianuarie 2026. Deși propunerea exclude active precum proprietățile imobiliare, pensiile și conturile de economii pentru pensionare, aceasta a stârnit îngrijorări că persoanele foarte bogate ar putea alege să se mute în alte state. Dacă va fi adoptată, măsura ar putea genera aproximativ 100 de miliarde de dolari pentru finanțarea sistemului de sănătate, educației și programelor de asistență alimentară. Criticii, inclusiv lideri importanți ai Partidului Republican, susțin însă că aceasta i-ar încuraja pe cei cu venituri foarte mari să își schimbe rezidența fiscală.

New York se confruntă cu discuții similare. Deși statul nu aplică în prezent o taxă pe averea personală, parlamentarii propun în mod regulat introducerea uneia. Finanțele statului depind în continuare în mare măsură de impozitul progresiv pe venit, ceea ce le face vulnerabile în cazul în care contribuabilii foarte bogați aleg să plece. Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul deplin pentru introducerea unei astfel de taxe.

O moștenire de inovație digitală și maritimă

Simonyi a abordat lumea iahturilor cu aceeași gândire logică ce l-a transformat într-una dintre cele mai importante figuri din istoria informaticii. În calitate de șef al diviziei de aplicații Microsoft la începutul anilor 1980, el a condus dezvoltarea primelor produse software importante ale companiei. Este recunoscut pe scară largă drept „arhitectul-șef” al programelor Microsoft Word și Excel și a contribuit la introducerea sistemului de editare What You See Is What You Get (WYSIWYG) („ce vezi pe ecran este ceea ce obții”), care a schimbat pentru totdeauna modul de utilizare a aplicațiilor de birou.

Interesul său pentru explorarea unor noi frontiere l-a purtat, în cele din urmă, dincolo de oceane și până în spațiu. Simonyi a călătorit la bordul Stației Spațiale Internaționale în 2007 și din nou în 2009, devenind primul turist spațial care a efectuat două astfel de misiuni. Cele două călătorii au costat în total aproximativ 60 de milioane de dolari.

Atunci când planurile pentru Skat au fost prezentate pentru prima dată, la sfârșitul anilor 1990, lipsa unor programe avansate de proiectare 3D făcea dificilă imaginarea aspectului final al iahtului. Un observator a prezis chiar că va fi „cel mai urât iaht construit vreodată”. Însă, după lansarea la apă a navei gri în 2002, și-a schimbat complet părerea și s-a limitat să spună simplu: „Este tare”.

Simonyi a vândut Skat în 2021. În loc să revină la o viață pe uscat, și-a cumpărat Norn, un superiaht Lürssen și mai mare, cu o lungime de aproximativ 90 de metri, proiectat tot de Espen Øino și evaluat, potrivit informațiilor apărute în presă, la aproximativ 250 de milioane de dolari.