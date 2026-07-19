Cele mai bune insule din Europa pentru sporturi nautice. Unde mergi pentru surfing, scufundări sau snorkeling

Turismul sportiv și vacanțele active sunt un segment în creștere. Foto: Getty Images

Un nou studiu a clasat cele mai bune insule din Europa pentru sporturi nautice, pe baza interesului din căutările online pentru activități precum surfing, scufundări, caiac, navigație cu vele, snorkeling, windsurfing și kitesurfing.

Insulele Europei sunt excelente dacă tot ce îți dorești este o vacanță în care ajungi cu avionul, te întinzi la piscină și recuperezi odihna de care aveai nevoie. Dar, dacă vrei să fii puțin mai activ în vacanță, insulele continentului devin un adevărat teren de aventură, mai ales pe coastă și în apă.

Turismul sportiv și vacanțele active sunt un segment în creștere, care reprezintă aproximativ 10% din cheltuielile turistice globale și ar urma să crească cu 17,5% între 2023 și 2030, potrivit UN Tourism.

Pornind de la aceste tendințe, TUI Musement a analizat volumele de căutări pe Google pentru șapte sporturi nautice - surfing, scufundări, caiac, navigație cu vele, snorkeling, windsurfing și kitesurfing - în peste 500 de insule europene, pentru a vedea ce destinații stârnesc cel mai mare interes în rândul pasionaților de astfel de activități, scrie Euronews.

În studiul său, compania specializată în tururi și activități a realizat un clasament al celor mai bune insule din Europa pentru sporturi nautice. Malta ocupă primul loc la general, iar cinci insule spaniole se află în top 10. TUI Musement a ales și cele mai bune insule europene pentru fiecare dintre cele șapte activități incluse în analiză.

Top 10 insule din Europa pentru sporturi nautice

Cum au fost clasate insulele după numărul total de căutări, potrivit analizei TUI Musement asupra datelor Google:

Malta: 157.800

Tenerife, Insulele Canare, Spania: 153.390

Madeira, Portugalia: 134.620

Lanzarote, Insulele Canare, Spania: 130.610

Mallorca, Insulele Baleare, Spania: 111.010

Fuerteventura, Insulele Canare, Spania: 102.540

Creta, Grecia: 95.690

Sardinia, Italia: 70.470

Ibiza, Insulele Baleare, Spania: 58.960

Cipru: 57.620

Primele cinci insule: ce experiențe merită încercate

Malta: Cu peste 157.000 de căutări, Malta conduce clasamentul general, mai ales datorită interesului pentru scufundări. Cu numeroase locuri de scufundare, aflate la adâncimi între 5 și 60 de metri, apele sale limpezi oferă ocazia de a explora epave, peșteri și formațiuni stâncoase naturale. Ċirkewwa este una dintre cele mai populare zone de scufundări de pe insulă.

Tenerife, Insulele Canare, Spania: Clima caldă pe tot parcursul anului și varietatea mare de locuri pentru surfing atrag în Tenerife surferi de toate nivelurile. Combinația dintre peisajele vulcanice și biodiversitatea marină bogată face din Tenerife și o destinație excelentă pentru snorkeling, cu locuri cunoscute precum Golful Abades și Montaña Amarilla.

Madeira, Portugalia: Aflată în Oceanul Atlantic, Madeira oferă condiții foarte bune pentru surfing în mare parte din an, cu temperaturi ale apei între 18 și 24 de grade Celsius. Pasionații de snorkeling găsesc aici și locuri spectaculoase, precum Rezervația Naturală Ponta de São Lourenço, unde geologia aparte a zonei susține specii marine distinctive.

Lanzarote, Insulele Canare, Spania: Expunerea la vânturile Atlanticului face din Lanzarote o destinație importantă pentru surfing, în special la plaja Famara. Apele din jurul Papagayo și stâncile din Los Ajaches sunt populare printre cei care fac caiac, iar Museo Atlántico, unul dintre puținele muzee subacvatice din lume, le permite scafandrilor să exploreze peste 300 de sculpturi în mărime naturală.

Mallorca, Insulele Baleare, Spania: Peisajele mediteraneene, patrimoniul cultural și gastronomia renumită fac din Mallorca una dintre destinațiile preferate ale turiștilor. Pe lângă aceste atracții, insula oferă o gamă largă de sporturi nautice, mai ales snorkeling și caiac. Aceste activități le permit vizitatorilor să exploreze peșteri marine și golfuri retrase, precum cele din Parcul Natural La Victoria, sau să descopere zone ca litoralul Sant Elm și insula Dragonera.

Cele mai bune insule pentru cele șapte activități

Dincolo de clasamentul general, bazat pe volumul combinat al căutărilor pentru cele șapte sporturi nautice analizate, studiul a identificat și cele mai bune insule europene pentru fiecare activitate în parte: