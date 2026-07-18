Regula mai puțin cunoscută din Grecia care îi obligă pe unii turiști să se descalțe pentru a vizita cele mai faimoase monumente

1 minut de citit Publicat la 23:06 18 Iul 2026 Modificat la 23:06 18 Iul 2026

Măsura este în vigoare încă din anul 2009, dar nu toți cei care aleg să viziteze siturile arheologice din Grecia știu despre ea / sursă foto: Getty Images

O regulă mai puțin cunoscută la multe dintre cele mai faimoase monumente din Grecia ia prin surprindere mii de turiști. Pentru unii, asta înseamnă să fie opriți la intrare și să li se spună că trebuie să-și continue explorările desculți, potrivit Express.co.uk.

Concret, persoanele care poartă pantofi cu toc sunt înalt li se cere să îi scoată sau să îi înlocuiască cu alt tip de încălțăminte înainte de a intra.

Potrivit Ministerul Culturii din Grecia, măsura a fost introdusă pentru a preveni deteriorarea suprafețelor fragile de piatră care au supraviețuit de mii de ani. Tocurile subțiri și ascuțite pot ciobi și sparge marmura și calcarul, în special în locații care primesc milioane de vizitatori în fiecare an.

Măsura este în vigoare încă din anul 2009, dar nu toți cei care aleg să viziteze siturile arheologice din Grecia știu despre ea.

Este vorba de Acropola din Atena, Agora Romană și situl arheologic de la Delphi. Alte situri protejate din Grecia pot aplica aceeași regulă, în baza legislației privind protejarea patrimoniului.

Mai mult decât atât, Acropola este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Grecia și se află în patrimoniul mondial UNESCO.

Organizația o consideră un sit cu o „valoare universală excepțională”, iar protejarea și conservarea monumentelor sale reprezintă o prioritate la nivel internațional.

În ultimii ani, autoritățile elene au introdus mai multe măsuri pentru a limita impactul turismului asupra sitului.

Printre acestea se numără accesul pe intervale orare și un număr maxim de vizitatori pe zi, pentru a reduce aglomerația și a proteja monumentele istorice.