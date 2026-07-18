Cum arată Burj Al Babas, orașul-fantomă cu 587 de castele în stil Disney abandonate. Trebuia să fie un cartier de lux pentru bogați

Cum arată Burj Al Babas, orașul-fantomă cu 587 de castele în stil Disney abandonate. FOTO: Getty Images

Dacă Walt Disney World este considerat cel mai fericit loc de pe Pământ, Burj Al Babas, din nord-vestul Turciei, ar putea fi unul dintre cele mai stranii. În apropierea Mării Negre se află 587 de castele în miniatură, toate neterminate și abandonate. Proiectul trebuia să fie un cartier rezidențial de lux, în care cumpărătorii să poată trăi asemenea membrilor unei familii regale. Prețul unei vile era cuprins între 370.000 și 500.000 de dolari. În loc să devină o destinație exclusivistă, localitatea arată astăzi ca o versiune întunecată și abandonată a universului Disney.

Burj Al Babas a fost dezvoltat de Sarot Property Group, o companie specializată în proiecte imobiliare de lux. Anterior, aceasta construise cu succes două hoteluri cu acces la izvoare termale în aceeași regiune, scrie architecturaldigest.com.

Noul proiect prevedea ridicarea unui ansamblu de castele inspirate din arhitectura europeană, destinate în special cumpărătorilor bogați din statele arabe din Golf.

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Autoritățile și dezvoltatorii sperau că proiectul va atrage investiții din Golf și va ajuta economia locală și afacerile din zonă.

Cumpărătorilor care nu erau atrași de sudul Franței sau de nord-estul Spaniei li se promitea o alternativă în Turcia: vile cu terase în stil gotic, de unde puteau admira pădurile din apropiere.

Ansamblul mai avea un avantaj. A fost amplasat la Mudurnu, o localitate balneară cunoscută încă din perioada romană. Fiecare vilă urma să aibă încălzire prin pardoseală și căzi cu hidromasaj la fiecare nivel.

Chiar și în starea actuală, intenția dezvoltatorilor este ușor de observat: aceștia au încercat să reproducă luxul european într-un proiect destinat în special clienților din Orientul Mijlociu.

De ce a fost abandonat "orașul castelelor Disney"

Lucrările au început în 2014 și ar fi trebuit să dureze patru ani. Problemele au apărut însă aproape imediat.

Çapan Demircan, un fost antreprenor implicat în proiect, a sesizat procurorii în legătură cu presupuse practici ilegale ale Sarot Group privind protecția mediului pe șantier. Acesta a declarat pentru The Guardian că proiectul era administrat defectuos și că dezvoltatorul îi datora aproape 700.000 de dolari pentru lucrări neplătite.

În același timp, localnicii au devenit tot mai nemulțumiți atât de aspectul caselor, cât și de practicile comerciale ale companiei. Potrivit presei locale, mulți locuitori erau deranjați că vilele nu aveau nicio legătură cu arhitectura tradițională a regiunii și, în special, cu vilele istorice în stil otoman din Mudurnu.

Construcția a continuat pentru o perioadă, însă, în 2016, localnicii au observat că pe șantier lucrau tot mai puțini muncitori.

Sarot Group a explicat inițial că întârzierile erau provocate de vremea rece din timpul iernii. Ulterior, compania a invocat efectele tentativei eșuate de lovitură de stat din Turcia din același an.

În 2018, Sarot Group a intrat în faliment, susținând că persoanele care cumpăraseră castelele nu și-au mai achitat ratele. Potrivit The Guardian, o instanță din Istanbul a stabilit însă, la sfârșitul anului 2022, că firma dispunea de fonduri. Această constatare a dat naștere unei întrebări la care nu există încă un răspuns clar: dacă dezvoltatorul avea bani, de ce nu a finalizat proiectul?

Lucrările sunt oprite de aproape un deceniu.

Va fi finalizat vreodată Burj Al Babas?

În ciuda problemelor, mai mulți cumpărători și reprezentanți ai companiei continuă să spere că proiectul va fi terminat într-o zi.

"Rămânem optimiști că această situație se va încheia în curând, dar, bineînțeles, nu va mai fi ca și cum am fi primit proprietatea acum cinci sau șase ani", a declarat pentru The Guardian Jassim Alfahhad, unul dintre cumpărători.

Acesta a povestit că unii dintre clienți au murit înainte să-și vadă vilele finalizate. "Unii cumpărători și-au pierdut persoane dragi. Acestea au murit înainte ca proiectul să fie terminat. Voiau doar să meargă și să stea în castelele lor", a spus Alfahhad.

Și reprezentanții Sarot Group susțin că vor să reia lucrările. "Intenționăm să continuăm construcția din punctul în care am lăsat-o", a declarat Mehmet Yerdelen, membru al familiei care controlează compania.

Compania a ajuns însă sub administrarea autorităților turce, o evoluție pe care proprietarii o consideră pozitivă.

În 2024, emirul Kuweitului, șeicul Meshal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, s-a întâlnit cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Detaliile discuției nu au fost făcute publice, însă cumpărătorilor kuweitieni li s-a transmis că situația castelelor ar fi fost abordată.

Proiectul rămâne blocat în timp ce o instanță din Istanbul analizează dacă Sarot Group și-a înșelat investitorii. Totuși, există posibilitatea ca lucrările să fie reluate, cel puțin parțial.

Se poate locui în Burj Al Babas?

Pentru moment, valea acoperită de vile arată ca un cartier format din structuri goale și neterminate. Deși lucrările au început la multe dintre cele 587 de construcții, niciuna nu a fost finalizată complet, astfel că ansamblul nu poate fi locuit.

Privit de la distanță, cartierul cu acoperișuri cenușii pare desprins dintr-un film Disney, poate chiar din "Frumoasa și Bestia".

De aproape, Burj Al Babas are însă un aspect postapocaliptic. Șirurile de castele neterminate, terenurile neîngrijite și lipsa oricărui semn de viață creează o imagine tulburătoare. Ansamblul seamănă cu un oraș cândva strălucitor, abandonat în urma unui război.

Poate fi vizitat orașul-fantomă?

Oficial, Burj Al Babas nu este deschis turiștilor. Nu există case de bilete și nici facilități pentru vizitatori. Cu toate acestea, unii turiști au intrat în complex pentru a explora șirurile de castele neterminate.

"Nu este deloc simplu să ajungi acolo și să intri", a povestit Ilke Opperman, creatoare de conținut de călătorie, într-un videoclip realizat în timpul vizitei sale.

Ea a explicat că alți exploratori au mers prin pădurile din apropiere pentru a pătrunde în cartier. În cazul său, această variantă nu a fost posibilă, deoarece vizita a avut loc iarna, când zăpada era foarte mare.

Un paznic le-a permis în cele din urmă să intre, însă turiștii nu ar trebui să se aștepte ca acest lucru să se întâmple de fiecare dată.

Vizitarea ansamblului poate fi periculoasă, deoarece Burj Al Babas este încă un șantier abandonat. „Sunt materiale de construcție peste tot. Există un motiv pentru care oamenilor nu li se permite accesul. Dacă ajungeți aici, aveți grijă unde călcați, deoarece este un șantier cu instalații electrice neprotejate”, a avertizat Opperman.