Orașul de poveste desemnat cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa. O masă la restaurant costă aproximativ 10 euro

Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație din Europa pentru o vacanță de vară. FOTO: Getty Images

Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație din Europa pentru o vacanță de vară. Capitala Cehiei îi atrage pe turiști prin arhitectura sa de poveste, numeroasele obiective care pot fi vizitate gratuit și prețurile mai mici decât în alte mari orașe europene.

Vacanțele în străinătate pot fi costisitoare, mai ales atunci când în buget sunt incluse biletele de avion, cazarea și mesele. Europa păstrează însă și destinații în care turiștii se pot bucura de câteva zile de relaxare fără să cheltuiască o avere.

Pentru a identifica cel mai ieftin oraș european pentru o vacanță de vară, compania de transferuri aeroportuare Hoppa a analizat zeci de destinații. Clasamentul a luat în calcul prețul camerelor de hotel și al berii, dar și numărul atracțiilor potrivite pentru persoanele cu un buget redus, scrie Express.

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Praga, cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa

Pe primul loc s-a clasat Praga, oraș cunoscut pentru arhitectura impresionantă și istoria sa bogată. Clădirile emblematice i-au adus denumirea de „Orașul celor o sută de turle”.

Potrivit analizei, capitala Cehiei are 619 atracții accesibile turiștilor care nu vor să cheltuiască foarte mult. Printre acestea se numără împrejurimile Castelului din Praga și Grădina Wallenstein, amenajată în secolul al XVII-lea.

O masă în oraș costă aproximativ 10 euro, iar prețul unei beri locale la draft este de circa 2,70 euro. O cameră la un hotel de trei stele costă, în medie, aproximativ 102 euro pe noapte.

Numeroase atracții sunt ușor accesibile din cartierele istorice ale orașului. Vizitatorii se pot plimba prin centrul vechi, unde găsesc cafenele și restaurante, dar și unele dintre cele mai cunoscute clădiri din Praga.

Obiective turistice gratuite și transport public ieftin

Podul Carol și împrejurimile Castelului din Praga pot fi vizitate gratuit. În plus, numeroase obiective turistice se află la distanțe care pot fi parcurse pe jos, ceea ce îi ajută pe vizitatori să economisească.

Cei care nu vor să străbată orașul pe jos pot folosi metroul, tramvaiele și autobuzele. Un bilet valabil 30 de minute costă aproximativ 1,40 euro, iar unul pentru 90 de minute ajunge la circa 1,80 euro.

Un abonament pentru 24 de ore costă aproximativ 5,60 euro, în timp ce un permis valabil 72 de ore poate fi cumpărat cu aproximativ 13,50 euro.

Ce pot vizita turiștii în Praga

Unul dintre simbolurile orașului este Catedrala Sfântul Vitus, aflată în vastul complex al Castelului din Praga. Podul Carol și Biserica Maicii Domnului din fața Týnului se numără, de asemenea, printre cele mai populare obiective turistice.

Vara este una dintre cele mai potrivite perioade pentru o vacanță în capitala Cehiei. Din mai până în septembrie, temperaturile maxime medii se situează între 22 și 27 de grade Celsius, iar zilele sunt mai lungi.

Combinația dintre prețurile accesibile, atracțiile gratuite, transportul public ieftin și arhitectura de poveste transformă Praga într-o alegere potrivită pentru turiștii care își doresc o vacanță europeană cu un buget mai redus.