„Nici măcar nu a fost atât de bună”. O turistă din SUA e scandalizată după ce a plătit 44 de euro pentru două înghețate, în Roma

Prețul obișnuit al unei înghețate la Roma este de aproximativ 2–5 euro. Foto: Getty Images

O turistă din SUA susține că a fost păcălită de o gelaterie din Roma și că a plătit 44 de euro pentru două înghețate. Femeia a scris pe un grup de Facebook destinat turiștilor că ea a cerut două înghețate mici, dar vânzătorul a adăugat toppinguri „lăsând impresia că sunt gratuite”, relatează The Guardian.

Nicole Ann, din Florida, i-a sfătuit pe turiștii de pe grupul de Facebook dedicat sfaturilor de călătorie pentru Roma „să evite” Don Nino, o gelaterie situată pe o stradă din apropierea Pieței Navona.

Ea susține că a comandat două pahare mici de înghețată, însă i s-a cerut să plătească pentru două cornete mari, decorate cu diverse toppinguri pe care spune că nu le-a solicitat, inclusiv macarons, cannoli și frișcă.

Nicole Ann a postat o fotografie cu bonul fiscal, din data de 3 iunie, dar nu și o imagine cu înghețatele cu pricina. Ea a descris apoi cum ar fi fost păcălită:

„Ne-am oprit să luăm înghețată și am cerut două pahare mici”, însă vânzătorul „ne-a dat cea mai mică dimensiune de pahar și ne-a spus că avem trei cupe de înghețată”, după care „a început să adauge toppinguri pe care nu le-am cerut – precum cannoli și macarons –, lăsând impresia că sunt gratuite”.

Femeia a spus că inițial nici nu și-a dat seama că a plătit 44 de euro, până când nu a verificat ulterior bonul, deoarece i s-a părut că angajatul i-a spus că are de plătit 14 euro. Ea a afirmat că înghețata „nici măcar nu a fost bună”, descriind-o drept cea mai slabă dintre toate cele pe care le-a încercat în cele 10 zile petrecute la Roma.

Turista susține că a comandat două pahare mici de înghețată și că produsele i-au fost servite în pahare. Cu toate acestea, pe bon apăreau două cornete maxi, la prețul de 12 euro fiecare, 4 euro pentru porțiile de frișcă adăugate, două cannoli cu fistic în valoare totală de 10 euro și două macarons care au costat în total 6 euro, suma finală ajungând astfel la 44 de euro.

Don Nino are mai multe puncte de vânzare în centrul Romei, principalul fiind situat vizavi de Treptele Spaniole.

Postarea lui Nicole Ann a generat peste 900 de comentarii din partea italienilor și a turiștilor străini. „Ca italian care trăiește în Italia, îmi este rușine”, a scris unul dintre comentatori.

O altă persoană a întrebat-o dacă a verificat prețurile înainte de a comanda. În replică, Nicole Ann a susținut că „nu a văzut prețurile nicăieri” și că, după ce consumase multă înghețată pe parcursul călătoriei, a presupus că prețul va fi similar cu cel practicat în alte locuri.

Jurnaliștii de la The Guardian au vizitat magazinul Don Nino din apropierea Pieței Navona și au constatat că lista de prețuri era afișată la vedere. O cupă de înghețată într-un pahar sau cornet mic costa 6 euro, iar prețul se dubla la 12 euro pentru trei cupe într-un pahar sau cornet mare.

Prețul obișnuit al unei înghețate la Roma este de aproximativ 2–5 euro, în funcție de mărime și de zona orașului în care este cumpărată.